Celebridades Bruna Marquezine se revolta: “Não tenho mais esperanças em homens héteros”

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Atriz está assistindo ao "BBB20", da TV Globo, freneticamente Foto: Reprodução/Instagram Atriz está assistindo ao "BBB20", da TV Globo, freneticamente Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine está assistindo ao “BBB20”, da TV Globo, freneticamente, muito por conta de sua amiga, Manu Gavassi, estar na casa. Porém, a atriz já vem se revoltando com algumas situações que estão acontecendo na casa.

No Twitter, ela rebateu um seguidor que a acusou de ser hipócrita por ter defendido Guilherme, que deu em cima de Bianca após ter ficado com Gabi, e Pyong, que extrapolou na bebida e tentou beijar Marcela e pegou no bumbum de Flay.

“Como já disse antes, eu não tenho mais esperanças para perder em homens héteros. Por mim só fica o Babu de homem nessa casa”, disparou. Bruna, inclusive, já havia comentado que não estava entendendo nada que aconteceu na casa durante a última festa.

“Eu fico sem assistir BBB um único dia e aí quase todos os participantes decidem fazer bos**? O que que está acontecendo?”, disse ela no Twitter.“Menos Manu. Manu continua me enchendo de orgulho”, finalizou.

