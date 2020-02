Magazine Muito amigos, Neymar se declara para Medina em rede social: “Irmão de outra mãe”

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Neymar (E) usou seu perfil oficial no Instagram para se declarar para o surfista e um de seus grandes amigos, Gabriel Medina Foto: Paulo Múmia/COL Copa América Brasil 2019 Neymar (E) usou seu perfil oficial no Instagram para se declarar para o surfista e um de seus grades amigos, Gabriel Medina (Foto: Paulo Múmia/ COL Copa América Brasil 2019) Foto: Paulo Múmia/COL Copa América Brasil 2019

Neymar é muito ligado aos seus amigos, os famosos “parças”. O craque sempre procura um jeito de estar perto dos parceiros, seja em viagens, festas e na sua casa em Paris ou no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (10), o jogador do PSG usou seu perfil oficial no Instagram para se declarar para o surfista e um de seus grandes amigos, Gabriel Medina.

A foto escolhida por Neymar para homenagear sua amizade com Medina foi duas imagens inéditas de seu aniversário que aconteceu no domingo (02), em Paris, onde aconteceu a “festa do branco” para celebrar seus 28 anos de vida. “Irmão de outra mãe”, escreveu o jogador na legenda da foto.

Ao ver a linda homenagem, Medina retribuiu o carinho que recebeu do amigo e deixou uma mensagem na postagem de Neymar: “Lado a lado até o fim”, disse o surfista.

