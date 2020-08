Bruna Marquezine virou um dos assuntos mais comentados da web nesta terça-feira (11) ao publicar fotos de biquíni fio-dental e se divertindo na praia com sua cachorrinha de estimação. O post foi raro, já que a atriz costuma não expor muito sua vida pessoal nas redes sociais.

Uma fã, então, quis saber o motivo de Marquezine “sumir” de vez em quando do Instagram e não compartilhar sempre cliques.

“Porque não tenho essa necessidade, nem muita paciência. Sou bem criteriosa e ‘chata’ com o que posto. E tudo bem, né?! Gosto de me respeitar nesse sentido, gosto de postar só quando realmente tenho vontade, não por obrigação, não para os outros, não por números. Prefiro que seja espontâneo, genuíno, original e prazeroso, e não um fardo. Falo isso com todo o carinho, viu?! Aliás, obrigada!”, explicou a atriz.

Marquezine comemorou no último dia 4 de agosto com uma festa em casa seu aniversário de 25 anos de idade. No Twitter, uma pessoa perguntou se ela havia assoprado as velas do bolo ou se “apagou abanando”, por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Assoprei. Fiz teste de Covid-19”, respondeu a atriz, aproveitando para tranquilizar um perfil que perguntou se ela teve algum sintoma da doença. “Não! Só por segurança! Tudo lindo!”, garantiu.