A sintonia é nítida entre as duas. Logo que Vitória Strada e Marcella Ricca entram na live do Gshow as gargalhadas já rolam. Em uma troca deliciosa e leve, as duas contaram para Paula Oliveira como se conheceram, como foi o pedido de namoro (a data? jamais! isso é segredo guardado a sete chaves), como foram morar juntas e sobre casamento.

Como se conheceram

Elas lembram que se conheceram através de amigos em comum. No início, viraram grandes amigas, mas com o tempo um sentimento diferente foi surgindo. Sim, era amor!

“A gente se conheceu por amigos em comum e vi que ela tava me seguindo no Instagram, mas a gente não se conhecia. Fiz aquela pesquisa de campo e segui de volta [risos]”, lembrou Marcella.

“E foi tudo muito natural, a gente se conheceu e pegamos contato uma da outra. O que acho mais doido é que, no início, olhava pra ela como amiga, mas eu estava entendendo o que era aquilo. Era um caminho louco para mim, eu estava entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu passei a esperar mensagem (de celular) dela. Amigas não fazem borboletas no estômago, então eu falei: ‘Ih gente, tem uma coisa aí”, revelou Vitória.

O pedido de namoro

A data do pedido de namoro de Vitória e Marcella é uma lenda. Os fãs querem saber, mas as atrizes não contam por nada. O Gshow conseguiu descobrir, pelo menos, o mês: março!

“No momento de vida profissional da Vitória, assumir qualquer relacionamento cria um impacto. E a gente não pode ser hipócrita que não é um impacto. Era o primeiro relacionamento que ela iria assumir publicamente com uma mulher, e também é a primeira vez que ela está vivendo isso. Eram muitas questões, então eu fui bem devagar”, detalhou Marcella.

“Ela pediu a nossa comida favorita, e dentro da comida tinha um papelzinho escrito: ‘Quer namorar comigo?’. Eu peguei uma caneta e escrevi: ‘Te amo”, contou Vitória.

Morar juntas

Vitória e Marcella estão morando juntas desde novembro de 2019 e contam que a decisão veio por um simples fato: as duas estavam pagando duas casas, mas estavam vivendo mais juntas do que separadas. Ou seja, malas prontas e vamos para um apartamento só, certo?

“A gente já tinha uma rotina de casal e não se combinava de se encontrar. A nossa conversa era: ‘Em qual casa a gente vai dormir hoje?’. Já estávamos morando juntas, mas estava sustentando duas casas. Sou muito racional, né? Então falei: ‘Por que não vamos morar juntas?'”, questionou Vitória.

Vai ter casamento?

Marcella brincou que chama Vitória de protagonista e que para pedi-la em casamento, vai ter que se preparar bastante. Então, quando é questionada sobre quando será a data, ela diz que esse momento vai chegar, só não sabe quando.

“Tem que ser um casamento digno de Vitória Strada, preciso de um tempo pra me preparar. Mas vai rolar, porque eu não vou deixar essa mulher ir embora. Aguardem notícias”, prometeu Marcella, sempre leve e bem-humorada.