Giovanna Ewbank compartilhou, na tarde desta terça-feira (11), a primeira foto de Zyan com os olhos abertos. O bebê que completou 1 mês de vida no sábado é o mais novo integrante da família da apresentadora e do ator Bruno Gagliasso, ao lado dos pequenos Tití, de 7 anos, e Bless, de 5 anos.

“Nem sei o que dizer…só sentir. TE AMOOOOO meu pinguinho!”, escreveu Giovanna na legenda. Os seguidores, claro, se derreteram logo diante da fofura do bebê. “Que biquinho é esse?”, escreveu um deles. “Perfeitos!”, elogiou outro.

No domingo, Zyan apareceu junto aos irmãos e ao pai num ensaio comemorativo pelo Dia dos Pais, publicado na revista Ela. Na ocasião, Bruno comentou sobre como a família lida com a exposição e falou sobre a escolha de mostrar as crianças ao público desde cedo. Segundo ele, é assim desde a chegada de Títi, cuja adoção foi descoberta pela imprensa. “Seria melhor mostrarmos uma foto tirada por nós do que ter paparazzi na nossa porta. Então, esconder o Zyan não faria sentido. Não adianta, somos pessoas públicas. Se andasse com uma sacola na cabeça do meu filho, a curiosidade só aumentaria.”

Na mesma edição, Giovanna assinou um texto sobre a maneira como Bruno encara a paternidade. “Ele estuda, não se acomoda. E é comum vê-lo imerso, lendo muito. E, a partir daí, pinça coisas e pessoas que o agreguem e o ensinem para, assim, transmitir valores certos para os nossos filhos”, escreveu.