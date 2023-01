Acontece Bublitz Galeria promove Semana de Arte na Saba, em Atlântida

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

O artista Marcelo Hübner é destaque da programação, com pinturas ao vivo. Foto: Sérgio Ordobás Foto: Sérgio Ordobás

O veraneio também é temporada de arte. A Bublitz Galeria de Arte volta ao litoral com a Semana de Arte da Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (Saba). A programação começa nesta sexta-feira (06) e segue até o dia 15 de janeiro. Ao longo de todos os dias, o artista Marcelo Hübner fará pinturas ao vivo de obras da série “Banhistas”, que retratam cenas do verão.

“Estar presente em Atlântida com obras de arte e tapetes orientais é uma tradição da Galeria Bublitz que já dura mais de 25 anos e se reforça a cada ano. Em 2023, além do litoral, também levaremos exposições itinerantes para cidades como Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana. A arte está onde as pessoas estão”, destaca o marchand da galeria, Nicholas Bublitz.

Na exposição, Marcelo Hübner vai fazer pinturas ao vivo e apresentar diversas obras, com destaque para as peças da série “Banhistas”. Os visitantes poderão conferir ainda produções reconhecidas de Hübner como as da série “Floristas” e “Urbanos” e a nova “Paisagens Gaúchas”, que retrata os campos do interior. Também estarão presentes obras da série “Geometria Impressionista”, lançada em 2022.

Ao todo, serão mais de 200 itens, como as obras de Erico Santos, reconhecido por suas icônicas pinturas de camponesas. Também estarão presentes os trabalhos de importantes artistas como Antônio Soriano, Vitório Gheno, Kenji Fukuda e Flávio Scholles.

A Galeria Bublitz leva ainda outra tradição para o litoral, com os tapetes orientais em fibra natural feitos à mão, nó por nó. São tapetes tradicionais exclusivos e importados da Índia e do Irã, dos tipos: Kashan, Tabriz, Hamadan, Shiraz, Ziegler, Nain, Mood, Kazak e Beluche. Além disso, a mostra inclui objetos de decoração, como itens em cristal checo e polonês e faianças vindas de Toscana, na Itália.

O evento funcionará como um outlet, com todos os itens à venda com descontos de 25% a 50% e pagamento em até 12 vezes sem juros.

