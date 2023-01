Acontece Garupa oferece diversas modalidades de serviços

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Garupa foi desenvolvido no Rio Grande do Sul em maio de 2017.

O Garupa é um app de mobilidade com funcionamento parecido com o Uber, 99 e demais aplicativos do gênero, em que o usuário deve informar sua localização no mapa e aguardar que um motorista parceiro (chamado de “garuper”) faça o transporte até o seu destino. Entre os diferenciais do aplicativo Garupa está um serviço exclusivo para transporte de crianças, animais e também de objetos, funcionando como um “Rappi” de carro.

O aplicativo de mobilidade Garupa possui agendamentos de corridas com até 50% de desconto na sua primeira viagem, atendimento personalizado, acompanhamento de corrida em tempo real pela nossa equipe.

Além desse, há outros serviços:

Garupa Mulher é um serviço em que as corridas são feitas por motoristas mulheres para passageiras mulheres. Você pode priorizar mulheres ou chamar somente mulheres motoristas. Mais segurança e facilidade no seu deslocamento.

Garupa Kids é o serviço específico para mobilidade de crianças.

Garupa Pet para o seu animalzinho de estimação, é um serviço especializado na mobilidade de animais domésticos.

Garupa Objeto é um serviço especializado na entrega de objetos ao destino que você precisa. Agora, você tem mais facilidade e praticidade num único aplicativo. Para chamar, basta habilitar a opção Garupa Objeto.

Para aquele evento social ou arrasar na balada, chame o Garupa Executivo. É um serviço com modelos de carros luxuosos sedan ou SUV, que possuem banco de couro.

Garupa Empresas que é o serviço ideal para você e seus colaboradores viverem a experiência de usar um aplicativo de mobilidade totalmente brasileiro, que está cada vez mais próximo de você e te leva para todos os lugares.

