Acontece Moradora de São Paulo das Missões (RS) ganha R$ 1 milhão no Bolão Premiado da Lebes

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A comitiva que viajou para a região das Missões contou com a presença do presidente do Grupo Lebes, diretores, gerentes e do jornalista Paulo Brito. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Grupo Lebes, Otelmo Drebes, esteve em São Paulo das Missões (RS) para conhecer a grande vencedora do Bolão Premiado, campanha da Copa do Mundo que convidou os clientes em compras a darem seus palpites sobre os quatro primeiros colocados no mundial. Jaqueline S. Pereira, de 18 anos, foi a única que acertou as seleções finalistas da competição e levou o prêmio de R$ 1 milhão.

“Nada me deixa mais feliz do que ver nossos clientes realizando seus sonhos. Por isso fiz questão de vir aqui entregar pessoalmente este prêmio e poder compartilhar da alegria da nossa grande campeã”, comenta Otelmo.

A comitiva que viajou para a região das Missões contou também com a presença de alguns diretores, gerentes e do jornalista Paulo Brito, que foi o garoto propaganda da campanha.

O grupo foi recebido com muita emoção pela vencedora e toda a sua família, que agradeceu a premiação. “Nem acredito que ganhei, parece que estou sonhando. Agora, vou poder ajudar minha família e ainda voltar a estudar “, comemora Jaqueline.

Confira como foi a entrega e conheça um pouco da história da Jaqueline nas redes sociais da Lojas Lebes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece