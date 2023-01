Acontece Panvel chega à marca de 20 lojas em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

A nova loja está instalada na Rua Bortolo Zani, 760. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, recebe a vigésima filial da rede Panvel. A novidade amplia ao cliente local uma experiência de compra moderna e facilitada com um extenso portfólio de produtos. A nova loja está instalada na Rua Bortolo Zani, 760, e funciona de segunda a sexta, das 7h às 23h, aos sábados, das 8h às 22h, e aos domingos e feriados das 10h às 21h.

Com o propósito de cuidar das pessoas, a loja terá os serviços do Panvel Clinic, como testes de Covid-19, testes genéticos, verificação de glicemia e de pressão arterial, entre outros. Para saber mais sobre a relação de serviços, basta acessar www.panvel.com/clinic.

Além de marcas consagradas nacionais e internacionais, o público tem à disposição mais de mil produtos da marca própria Panvel, com itens desde maquiagem e beleza, protetor solar, até ortopédicos e infantis. Tudo isso com a praticidade de poder comprar na loja ou de forma on-line, através da plataforma de múltiplos canais da rede: pelo App Panvel e site Panvel.com, além do Alô Panvel, serviço de tele-entrega para todo o país (0800.642.9001), com opção de entrega em casa. Também há o Clique & Retire, que permite ao cliente comprar a distância e retirar na loja de sua preferência.

