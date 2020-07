Tecnologia Bug no Facebook derruba acesso a Spotify, Pinterest e Tinder em iPhones

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Problema foi causado por uma alteração no código do FaceBook. (Foto: Reprodução)

Os usuários de iPhones da Apple se queixaram nas redes sociais de que não estavam conseguindo acessar aplicativos como Spotify, Pinterest e Tinder. Análises preliminares já sugeriam que o culpado seria o aplicativo do Facebook instalado em iPhones e iPads.

O fato foi confirmado pelo próprio Facebook, que em nota afirmou que o problema foi causado por uma alteração no código. “Hoje cedo, uma alteração de código provocou falhas em alguns aplicativos iOS usando o SDK [kit de desenvolvimento de software] do Facebook. Identificamos o problema rapidamente e o resolvemos. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, diz o texto.

Os apps funcionavam normalmente quando os aparelhos não estavam conectados à internet, mas travavam toda vez que eram conectados à rede, seja por meio de uma conexão de wi-fi ou móvel. Não há notícias de falhas nos mesmos aplicativos em celulares com sistema operacional Android.

O SDK é um kit usado por desenvolvedores de apps para gerenciar os logins dos seus usuários. Por exemplo, é quando um app qualquer pede para você logar com sua conta do Facebook para começar a usá-lo.

Não foi a primeira vez que o sistema apresentou falha. No dia 6 de maio, um problema parecido derrubou o acesso por Facebook de dezenas de apps. À época, o especialista em Apple Guilherme Rambo indicou que a raiz do problema seria o fato de o Facebook incentivar desenvolvedoras a integrarem seus serviços de logon nos seus próprios aplicativos.

Os apps fornecem os dados de sua base de clientes em troca da praticidade de usar o login do Facebook para que o usuário acesse às plataformas. Por isso, quando há um problema com os serviços do Facebook, toda a cadeia de apps que usa esse recurso é afetada.

Facebook e WhatsApp

Que Mark Zuckerberg quer fundir os serviços de mensagens do Facebook, WhatsApp e Instagram, não é segredo para ninguém. Ele mesmo manifestou esse “desejo” no ano passado, afirmando que a integração tornaria as conversas mais seguras. O site gringo WABetaInfo, que adianta novidades do mensageiro, descobriu algumas pistas de que essa integração está em andamento.

Mas ainda há muitas interrogações sobre o tema. Será que se eu bloquear uma pessoa no WhatsApp ela vai ser automaticamente bloqueada nas outras duas plataformas? E se eu só quiser bloqueá-la no Facebook, mas tê-la no WhatsApp, vai ser possível? E os meus dados estarão seguros?

Apesar de não ser realmente uma integração, o Instagram já está trabalhando em uma opção para recomendar o download do Facebook Messenger. Quem descobriu foi o desenvolvedor independente Alessandro Paluzzi, algo que foi notado pelo WABetaInfo.

Isso levanta a possibilidade de que dois usuários com aplicativos diferentes da família Facebook —neste caso entre WhatsApp e Facebook Messenger — possam se comunicar.

Além disso, o Facebook parece estar criando tabelas em um banco de dados local para gerenciar mensagens e serviços com outros usuários do WhatsApp.

Com isso, o aplicativo do Facebook consegue entender se um contato do WhatsApp está bloqueado, os sons de notificações push, os detalhes de um bate-papo, incluindo informações como o número de telefone e se o bate-papo estiver arquivado. “Mas não [consegue entender] o conteúdo, os membros de um grupo específico e as fotos do perfil do contato”, especula o texto.

Lembre-se que essas informações são todas extra-oficiais — o WhatsApp não confirma nada disso. E o próprio WABetaInfo levanta a chance de serem só testes e nunca irem para a frente.

Recentemente vimos que o WhatsApp passou a contar com um atalho para o recurso de videoconferência do Facebook Messenger, que cabe até 50 pessoas — o do próprio WhatsApp só suporta até oito. Essa integração no ecossistema do Facebook, pelo visto, tende a crescer.

