Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Galaxy Tab S6 Lite chegou para competir com o iPad Air 2019. (Foto: Divulgação/Samsung)

A Samsung anunciou em junho o Galaxy Tab S6 Lite no Brasil por R$ 2.999. O tablet chegou para concorrer diretamente com o iPad Air 2019, da Apple. Ambos contam com tela grande, câmera principal de 8 MP e bateria parruda, mas apresentam diferenças na ficha técnica como processador, memória RAM e sistema operacional.

Apresentado no Brasil em abril de 2019 pelo preço sugerido de R$ 4.499, o iPad Air não teve redução de preço e ainda é encontrado pelo mesmo valor no varejo online. A situação também se repete com o concorrente Galaxy Tab S6 Lite que é vendido na cor grafite pelo mesmo preço de lançamento. Confira a seguir as diferenças entre os tablets.

Tela e design

Sucessor do Galaxy Tab S5E, o novo modelo da Samsung apresenta tela TFT LCD de 10,4 polegadas com resolução de 2000 x 1200 pixels e densidade de 224 PPI. Já o iPad Air conta com painel LCD de 10,5 polegadas, resolução Retina de 2224 x 1668 pixels e 265 PPI de densidade. O aparelho ainda conta com a tecnologia True Tone e proteção contra quedas e arranhões.

Em relação ao design, o modelo da Apple é mais fino, com 6,1 mm contra 7 mm do Galaxy Tab S6 Lite. Ambos apresentam a câmera frontal centralizada. O iPad Air ainda vem com um botão de Touch ID para desbloqueio por impressão digital, enquanto seu concorrente conta com reconhecimento facial.

Em relação à telefonia, ambos têm entrada para nano SIM. A Samsung promete sincronização com celulares Galaxy para que os usuários possam atender ligações diretamente do tablet.

Câmera

Para quem está acostumado com a qualidade das fotos tiradas no iPhone ou nos celulares Galaxy, as câmeras do tablets podem decepcionar. O Galaxy Tab S6 Lite conta com câmera traseira de 8 MP, abertura f/1.4 e câmera frontal de 5 MP. O sensor principal do iPad Air também é de 8 MP, com abertura f/2.4 e o sensor de selfies registra fotos de até 7 MP.

Já em relação ao vídeo, ambos podem gravar em Full HD a uma velocidade de 30 quadros por segundo, mas só o aparelho da Apple conta com Slow Motion de 240 quadros por segundo e modo panorâmico. Os dois tablets têm estabilização digital, detecção facial e sistema HDR, que auxilia nos registros com contraste mais evidente.

Desempenho e armazenamento

Em relação ao desempenho, o Galaxy Tab S6 Lite conta com processador Exynos 9611 (octa-core de até 2,3 GHz) e memória RAM de 4 GB. Já o iPad Air apresenta chip A12 Bionic com arquitetura de 64 bits Neural Engine, coprocessador M12 integrado e 3 GB de RAM. O modelo da Apple pode ser encontrado nas versões 64 ou 256 GB de armazenamento interno, enquanto o da Samsung só está disponível na versão de 64 GB de espaço para dados.

Como de praxe, o iPad Air não vem com entrada para cartão de memória, mas o Galaxy Tab S6 Lite pode ser expandido em até 1 TB por meio de cartões microSD.

Bateria

A bateria do Galaxy Tab S6 Lite é de 7.040 mAh, com promessa de até 13 horas de uso com reprodução de vídeos. Já a Apple garante que a bateria de 8.134 mAh do iPad Air pode deixar o aparelho longe das tomadas por até 10 horas de uso para navegar na internet, assistir a vídeos ou escutar músicas. A recarga do tablet pode ser feita via USB do computador ou carregador.

Sistema operacional e recursos adicionais

O sistema do Galaxy Tab S6 Lite é o Android 10, do Google, que funciona em conjunto com a interface Samsung One UI 2.0. Já o iPad Air conta com a versão iPadOS, que apresenta recursos e apps próprios para o tablet.

O aparelho da Samsung vem acompanhado de uma capa chamada de Book Cover, que conta com um espaço específico para guardar a S Pen, caneta eletrônica que está inclusa na caixa, e oferece três posições de suporte para o tablet. O iPad Air também apresenta compatibilidade com Apple Pencil e Smart Keyboard, mas os dispositivos precisam ser adquiridos separadamente.

Ambos contam com Bluetooth 5.0, GPS e Wi-Fi nas faixas 802.11 a/b/g/n/a. O modelo da Samsung ainda traz porta USB-C e porta P2 (3,5 mm) para fones de ouvido, enquanto o iPad Air oferece suporte ao Apple Pay. O tablet sul-coreano não oferece conectividade NFC para pagamentos por aproximação.

Preço

O Galaxy Tab S6 Lite está disponível por R$2.999. Apesar de ter as versões grafite, rosa e azul no exterior, ele só pode ser encontrado na cor grafite no Brasil. Já o iPad Air foi lançado no início do ano passado por R$ 4.499 nas cores prata, cinza espacial e dourado.

