Brasil Bullying em escola de elite em São Paulo: veja tudo o que já se sabe sobre o caso que levou à suspensão de 34 alunos

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Grupo no WhatsApp era usado para organizar festas, trotes e praticar atos de violência, humilhação e racismo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 30 alunos do Ensino Médio de uma escola de elite de São Paulo foram suspensos na última semana por episódios de bullying registrados em um grupo de WhatsApp. O espaço virtual era usado por estudantes veteranos para organizar trotes e festas com os “novatos” do primeiro ano e praticar uma série de atos de violência, humilhação e racismo. Veja a seguir o que já se sabe sobre o caso.

A suspensão em massa dos 34 estudantes aconteceu no Colégio Santa Cruz, escola de elite da Zona Oeste de São Paulo. A decisão foi tomada após a instituição descobrir o “drinha”, corruptela de “quadrinha”, um grupo de WhatsApp inicialmente criado por estudantes para organizar partidas de futebol. Com o tempo virou um espaço onde estudantes do terceiro ano marcavam festas e trotes com os “novatos” do primeiro ano. Bullying, humilhação e racismo aconteciam no grupo, que reunia cerca de 200 pessoas, quase todos meninos.

O “drinha” não era um segredo. De acordo com alunos ouvidos pela reportagem, era sabido que ao chegar no primeiro ano eles seriam “convidados” a participar do “drinha”. Os veteranos organizam festas com dinheiro recolhido via Pix pelos novatos. Uma das histórias que circulava era de que um novato tinha sido agredido após se recusar a contribuir. As festas em si também geravam problemas. Vários relatos dão conta que novatos chegaram a entrar em “coma alcoólico” e, segundo os mais novos, havia até a contratação de prostitutas nos eventos.

Um ex-aluno, que estava acompanhado do irmão mais novo recém-chegado ao primeiro ano, contou que os trotes eram até uma maneira de integrar as turmas, mas que nunca tinha visto nada como os casos “assustadores” deste ano. Outro estudante, que fazia parte do grupo de WhatsApp, mas saiu após as notícias virem à tona, confirmou que mensagens de cunho racista e homofóbico eram comuns, mas diz que os temas eram minimizados.

“Acho que eles não sabiam a proporção que iria tomar, ou não mandariam esse tipo de coisa em um grupo com 200 pessoas”, disse.

O jornal O Globo teve acesso a trechos de vídeos que os novatos tinham que produzir. Os “desafios” que tinham de cumprir mudavam, conforme a liderança do grupo. Em alguns casos, os novos alunos eram orientados a falar sua posição sexual favorita. Em outros, a aparecer no vídeo apenas com a roupa de baixo. Em vídeos que circulavam no grupo, um dos veteranos diz o nome de uma garota que seria seu “alvo”, estimulando os colegas a entrarem em uma “disputa” para saber qual “conseguiria” a colega, fazendo referência às partes íntimas dela no palavreado.

Segundo relatos, o grupo era também um ambiente onde mensagens de cunho racista circulavam com normalidade. Um áudio em que uma aluna conta a outra sobre o escândalo afirma que em uma mensagem um aluno diz que vai “mandar um anão preto em cima de um porco pra estuprar” um colega.

Outro ponto que agravou o caso foram os relatos de violência dentro da escola. Alunos do terceiro ano teriam reservado espaços para “uso exclusivo” deles, como um banheiro no segundo andar. Desavisado, um aluno do primeiro ano teria feito uso do local e sido confrontado pelos mais velhos.

Medidas

Na sexta-feira (31), pais e alunos do 2° e do 3° anos foram convocados para uma reunião de emergência com a direção do colégio. Segundo relatos, foram apresentados os problemas aos pais e os alunos receberam orientações, mas, segundo o relato de uma mãe, “não há nenhuma conclusão” sobre as medidas que serão tomadas. Até agora, 34 alunos foram suspensos por tempo indeterminado e seis, por dois dias, mas os próprios alunos esperam que alguns sejam expulsos.

Na conversa com os responsáveis, a escola demonstrou entender a gravidade do teor das conversas. O clima no colégio, diz a mãe, é de consternação, pois trata-se de uma instituição tradicional, conhecida justamente por abrigar gerações de pessoas da mesma família. Não é incomum que estudantes do “Santa” entrem na escola ainda na educação infantil e sigam até o fim do Ensino Médio.

Aos pais, o colégio ainda indicou, na mesma reunião, que deve incluir na rotina de aprendizagem conceitos que se relacionem com as “masculinidades”, uma vez que tratava-se de um grupo apenas de rapazes. A posição da escola aos responsáveis, que lotaram um auditório, é de que vai apurar os envolvidos e suas responsabilidades. A mesma mãe avalia que o movimento “Red Pill” (que exalta a masculinidade e desfere ódio a grupos minorizados, sobretudo na internet) pode ter tido influência no comportamento dos estudantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bullying-em-escola-de-elite-em-sao-paulo-veja-tudo-o-que-ja-se-sabe-sobre-o-caso-que-levou-a-suspensao-de-34-alunos/

Bullying em escola de elite em São Paulo: veja tudo o que já se sabe sobre o caso que levou à suspensão de 34 alunos

2025-02-01