Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Em outros anos, o presidente passou por tratamentos de uma bursite no ombro. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Em outros anos, o presidente passou por tratamentos de uma bursite no ombro. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem se queixado de dores na perna devido a uma bursite no joelho. O quadro levou o chefe do Executivo a desistir de participar de uma cerimônia da Caixa Federal, em Brasília.

Essa não é a primeira vez que Lula sofre com o problema. Em outros anos, o presidente passou por tratamentos de uma bursite no ombro. Segundo assessores do Palácio do Planalto, o mandatário recebeu atendimento médico e foi medicado para o controle das dores.

O que é a bursite?

A bursite é uma inflamação que atinge a bursa, uma espécie de bolsa preenchida de líquido presente nas articulações para lubrificar as estruturas e amortecer os impactos entre os tecidos de ossos, músculos, tendões e pele. Por isso, ela ocorre mais frequentemente em áreas que realizam movimentos repetitivos.

A inflamação pode ser crônica, quando o paciente convive com ela por toda a vida, e o tratamento busca manter os sintomas sob controle; ou aguda, quando as queixas apresentam-se por um determinado período, mas depois diminuem e desaparecem, ou espontaneamente, ou com terapias.

O que causa a bursite?

A bursite pode ser causada por uma lesão na região, por movimentos repetitivos, ou por consequência de outros diagnósticos, como gota, artrite reumatoide, algumas infecções, entre outros. Geralmente, a causa exata do quadro de cada paciente não é identificada.

O ombro costuma ser mais suscetível à bursite, porém o problema também ocorre com frequência em cotovelos, quadris, pelve, joelhos, dedos dos pés e calcanhares.

Os principais sintomas da bursite são: dores na região; limitação do movimento; inflamação no local; e inchaço.

Outros sinais podem variar a depender do local acometido. No ombro, por exemplo, torna doloroso o ato de afastar o braço da lateral do corpo. Já no cotovelo costuma causar mais inchaço do que a limitação dos movimentos ou o desconforto.

Qual o tratamento?

O tratamento da bursite crônica ou por lesões envolve remédios, como analgésicos e anti-inflamatórios, para aliviar o desconforto, e em casos mais graves a injeção de corticoides. É indicado ainda o repouso e sessões de fisioterapia que podem aliviar a pressão na articulação afetada. Exercício físico também é recomendado.

No caso de Lula, o presidente realiza infiltrações de medicamentos no local da lesão para reduzir as dores.

Em quadros mais complicados, decorrentes de um diagnóstico de gota ou por uma infecção, o procedimento envolve tratar a doença primária que está causando a inflamação. Uma infecção bacteriana, por exemplo, demandará que a bursa seja drenada e que seja administrado um antibiótico para o paciente.

Em situações mais graves de bursite, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica. O tratamento deve ser feito apenas mediante orientação médica.

