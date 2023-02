Ciência Júpiter agora tem 92 luas, revelam astrônomos

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Gigante gasoso tem o maior número de luas conhecidas. Foto: Divulgação/Nasa Gigante gasoso tem o maior número de luas conhecidas. (Foto: Divulgação/Nasa) Foto: Divulgação/Nasa

Júpiter já é considerado o rei dos planetas – é o maior do nosso sistema solar. Agora, o gigante gasoso também tem o maior número de luas conhecidas. Astrônomos observaram 12 luas adicionais orbitando Júpiter, elevando o número total de luas confirmadas para 92.

A descoberta foi feita durante observações do astrônomo Scott Sheppard, da Carnegie Institution for Science, e sua equipe. Eles usaram o Telescópio Subaru no Havaí em setembro de 2021 e a Dark Energy Camera localizada no telescópio Blanco no Observatório Interamericano Cerro Tololo no Chile em agosto de 2022. A Dark Energy Camera pode pesquisar o céu em busca de objetos pouco iluminados.

Júpiter e seus satélites naturais estavam alinhados com alvos mais distantes que Sheppard e sua equipe buscavam no Cinturão de Kuiper, um anel de objetos gelados circulando o sol localizado além da órbita de Netuno na borda do sistema solar.

“Temos pesquisado por novas luas em torno de Júpiter por acaso, enquanto nossa pesquisa principal está procurando por planetas no sistema solar externo além de Plutão”, disse Sheppard.

A equipe poderia dizer a diferença entre Júpiter e os objetos ao seu redor versus os objetos distantes do sistema solar porque quaisquer objetos ao redor de Júpiter estariam se movendo na mesma velocidade que o gigante gasoso. Objetos distantes do sistema solar não podem se mover tão rapidamente quanto objetos que se movem com Júpiter.

As observações de acompanhamento das 12 luas novas levaram cerca de um ano para serem confirmadas, e a equipe usou o Telescópio Magalhães no Chile para realizar esse trabalho.

Nenhuma das luas tem nomes ainda desde que sua descoberta foi anunciada, mas o Minor Planet Center atribuirá um número a cada uma nos próximos meses.

O Minor Planet Center rastreia as posições de planetas menores, cometas e rochas espaciais. Sob os auspícios da União Astronômica Internacional, a organização é responsável pela identificação, designação e dados orbitais desses objetos celestes.

“A União Astronômica Internacional permite a nomeação de qualquer lua com mais de 2,4 quilômetros de tamanho, metade das quais dessas novas descobertas são maiores do que isso, então elas receberão nomes”, disse Sheppard.

Busca por novas luas

Como Júpiter é um planeta brilhante, os astrônomos tiveram que lidar com a questão do brilho e da luz dispersa que afeta o espaço onde as luas podem existir.

A tecnologia está tornando mais fácil observar Júpiter e a área ao seu redor com mais detalhes.

Sheppard e sua equipe estão rastreando “muito, muito mais luas ao redor de Júpiter”, mas precisam de mais observações para confirmar e anunciar suas descobertas.

Encontrar luas adicionais em torno de Júpiter e determinar suas órbitas pode ajudar a identificar alvos para futuras missões. O Júpiter Icy Moons Explorer da Agência Espacial Europeia, lançado em abril, e a missão Europa Clipper da Nasa, com lançamento previsto para 2024, visitarão Júpiter e algumas de suas luas nesta década. E as missões podem passar pelas luas recém-descobertas em seu caminho.

“Essas luas externas só podem ser visitadas por essas espaçonaves quando entram na esfera de influência gravitacional de Júpiter”, disse Sheppard.

“A esperança é que, se encontrarmos o suficiente, uma deles estará apenas perto da trajetória da espaçonave para obter imagens de perto. Estas luas exteriores são importantes para entender porque são os últimos remanescentes da população de objetos que se formaram na região do planeta gigante como o resto do material foi incorporando nos planetas.”

