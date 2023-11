Tecnologia Busca no Google muda com inteligência artificial; saiba como fazer

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Com a mudança, quando você escrever uma pergunta no Google, ele vai responder com um pequeno texto criado por IA. Foto: Divulgação/Google Com a mudança, quando você escrever uma pergunta no Google, ele vai responder com um pequeno texto criado por IA. (Foto: Divulgação/Google) Foto: Divulgação/Google

O Google liberou para o Brasil um recurso que faz a busca exibir respostas criadas com inteligência artificial (IA). A novidade, chamada de Experiência de Pesquisa Generativa (SGE, na sigla em inglês), está em fase de testes.

Ela está disponível no Search Labs, um novo meio de acessar recursos do buscador que estão em fase de testes.

Para usar o recurso, é preciso ativar o Search Labs por meio deste link ou do ícone que passou a ser exibido no topo da busca, ao lado da opção de configurações.

Ele aparece no Chrome para computador a partir desta quarta-feira (8) e chegará ao app do buscador para Android e iOS nas próximas semanas.

Com a mudança, quando você escrever uma pergunta no Google, ele vai responder com um pequeno texto criado a partir das principais informações e links para se aprofundar. Em alguns casos, o resumo não é exibido, mas a busca dá a opção de “gerar informações gerais com tecnologia de IA”.

No exemplo apresentado pela empresa, o texto recebe mais destaque, e os links dos sites aparecem em uma área secundária, como complemento. Os anúncios não sofrem alterações e continuarão no topo da página.

O Search Labs foi anunciado em maio no Google I/O, conferência da empresa para desenvolvedores, mas, até então, só estava disponível nos Estados Unidos. Agora, ele chega a mais de 120 países.

O que muda

Além de mostrar o resumo baseado em IA, o Google vai exibir no final do texto sugestões de perguntas para complementar a pesquisa. Se você selecionar uma delas, o serviço vai te direcionar para um chat onde será possível conversar com o robô sobre o tópico pesquisado.

O novo recurso também servirá para destacar na busca opiniões que outras pessoas compartilharam em outros sites sobre o assunto pesquisado.

O objetivo da mudança é “facilitar o trabalho da pesquisa”, afirmou o vice-presidente de Engenharia para a Busca do Google, Bruno Pôssas. Segundo o executivo, não será mais preciso fazer várias pesquisas em torno do mesmo tema.

“Vamos tirar uma dúvida do tipo ‘Como ingressar em um time de futebol feminino?’. Normalmente, você pode dividir essa questão em várias outras, classificar a vasta informação disponível e começar a ‘juntar as peças’. Com a IA generativa, a Busca poderá fazer parte desse trabalho para você”, explica.

Em comunicado sobre a novidade, o Google disse que tem uma “abordagem responsável e cuidadosa” em suas iniciativas de inteligência artificial generativa. Segundo a empresa, há limitações nos tipos de pesquisa em que o novo recurso será exibido.

