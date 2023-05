Grêmio Buscando recuperação, Grêmio enfrenta o Fortaleza na Arena pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão Foto: Rádio Grenal A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão (Foto: Rádio Grenal) Foto: Rádio Grenal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio e Fortaleza entram em campo neste domingo (14) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecer às 16h, na Arena, em Porto Alegre. Atualmente, o Tricolor está em décimo primeiro lugar na tabela, com sete pontos. Já o clube cearense ocupa a oitava colocação, com nove pontos.

O Grêmio vem de uma goleada para o Palmeiras por 4 a 1 e acabou se afastando da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. O Fortaleza ficou apenas no empate contra o São Paulo, por 0 a 0, e está no G-6 do Brasileirão.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Pepê (Villasanti); Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Fortaleza

Kozlinski; Tinga, Ceballos, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Lucas Sasha; Calebe, Thiago Galhardo e Romarinho.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem

Bruno Correia, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa e Carlos Henrique Lima Filho.

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

Acompanhe na Rádio Grenal

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/buscando-recuperacao-gremio-enfrenta-o-fortaleza-na-arena-pelo-brasileirao/

Buscando recuperação, Grêmio enfrenta o Fortaleza na Arena pelo Brasileirão

2023-05-14