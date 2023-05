Porto Alegre Com foco no transporte coletivo, prefeito de Porto Alegre cumpre agenda em Brasília

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Sebastião Melo é vice-presidente de Mobilidade da Frente Nacional de Prefeitos Foto: Alex Rocha/PMPA Sebastião Melo é vice-presidente de Mobilidade da Frente Nacional de Prefeitos. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, viajou a Brasília neste domingo (14) para cumprir agendas, junto a gestores da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), em ministérios e no Congresso Nacional, com foco no transporte coletivo.

Nesta segunda-feira (15), estão agendadas reuniões com os ministros da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e das Cidades, Jader Barbalho Filho.

O ministro da Educação, Camilo Santana, receberá a comitiva nesta terça-feira (16), às 15h. Também estão previstas reuniões com senadores e com o coordenador da bancada da FNP no Congresso Nacional, deputado federal Jonas Donizette (PSB-SP).

Melo é vice-presidente de Mobilidade da FNP e recebeu a missão da entidade de liderar a frente em defesa do transporte coletivo em busca de participação de Estados e do governo federal no financiamento do setor.

A entidade tentar avançar nas negociações pela aprovação do projeto de lei 4392/2021, para aporte no custeio da gratuidade dos idosos com mais de 65 anos, além do financiamento das isenções aos estudantes da rede pública e investimentos em infraestrutura e desoneração da folha de pagamentos do transporte coletivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/com-foco-no-transporte-coletivo-prefeito-de-porto-alegre-cumpre-agenda-em-brasilia/

Com foco no transporte coletivo, prefeito de Porto Alegre cumpre agenda em Brasília

2023-05-14