Política Buscas no Google pelo nome de Eduardo Bolsonaro atingem pico nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Deputado licenciado ganhou visibilidade ao defender ações de Trump contra o Brasil e atacar Moraes. (Foto: Reprodução)

O interesse pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos atingiu o pico de buscas neste mês, de acordo com dados do Google Trends. A procura aumentou dez vezes nos últimos 30 dias em comparação com o período anterior.

Esse crescimento aconteceu após o presidente Donald Trump impor uma sobretaxa de 50% a produtos importados do Brasil, sair em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticar decisões do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em Washington, o parlamentar tem se reunido com autoridades para reforçar à Casa Branca e seus aliados os pedidos de sanção a Moraes. Ele também teve encontros na sede do Executivo americano, no Departamento de Estado e com um aliado próximo de Trump.

No domingo (13), publicou um vídeo nas suas redes sociais, falando em inglês com legendas em português, no qual defendeu as tarifas do presidente, pediu punição a Moraes e solicitou ao governo Trump que aplique a Lei Magnitsky, que permite punições unilaterais por violações graves de direitos humanos.

O secretário de Estado, Marco Rubio, já declarou que há “grande possibilidade” do republicano aplicar sanções pessoais diretas contra o ministro do STF, usando essa lei.

O deputado também tem conversado com Chris Pavlovski, CEO da plataforma de vídeos Rumble, que está em embate com Moraes. O ministro solicitou o bloqueio total, em todo o território brasileiro, de uma conta associada ao comentarista Rodrigo Constantino e determinou o compartilhamento dos dados do usuário, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

O terceiro filho de Bolsonaro já foi buscado em outros momentos nos EUA, mostram dados do Google Trends. O primeiro aumento ocorreu quando ele pediu licença parlamentar para viver no país, onde reside desde março. Ele afirmou que tomou essa decisão porque poderia ser preso por determinação de Moraes.

Depois, no final de maio, o volume de buscas voltou a crescer, após o ministro abrir um inquérito para investigar as ações de Eduardo contra o STF, a PGR (Procuradoria-Geral da República) e a PF nos EUA.

O inquérito foi aberto a pedido da PGR e apura possível prática dos crimes de coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Segundo o Google Trends, o interesse pelo deputado no Brasil também está crescendo, e as buscas relacionadas a ele na última semana incluem “Eduardo Bolsonaro taxação” e “Eduardo Bolsonaro tarifas”. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

