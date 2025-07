Política Em pronunciamento na TV e no rádio, Lula critica “chantagem inaceitável” de Trump e alfineta “traidores da pátria”

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Lula afirmou que tentar interferir na justiça brasileira é "um grave atentado à soberania nacional"

Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV nesta quinta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, de ‘chantagem inaceitável’.

Lula afirmou que o governo brasileiro realizou mais de dez reuniões com o governo dos Estados Unidos e que encaminhou, no dia 16 de maio, que não foi respondida.

“Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos”.

O petista também defendeu o judiciário brasileiro e afirmou que tentar interferir na justiça brasileira é “um grave atentado à soberania nacional”.

“Contamos com um Poder Judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa”.

O judiciário tem sido alvo de ataques de Trump por conta do julgamento do ex-presidente brasileiro no Supremo Tribunal Federal (STF) pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro.

Na carta à Lula, Trump afirmou, sem provas, que sua decisão de aumentar a taxa sobre o Brasil também foi tomada “devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos”.

O presidente Lula criticou ainda políticos brasileiros que apoiam as medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos e os chamou de “verdadeiros traidores da pátria”. Lula não citou nomes.

“Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo”.

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é visto pela família como um articulador com o governo Trump. Eduardo se licenciou do mandato de deputado e está morando nos Estados Unidos desde março deste ano.

Desde o anúncio das tarifas Eduardo tem defendido as medidas adotadas por Trump e que ao tarifaço é resposta a abusos de Moraes e à ruptura com ‘valores do mundo livre’. Eduardo é alvo de um inquérito da Polícia Federal que investiga a atuação dele nos Estados Unidos.

O presidente também comentou os ataques realizados ao Pix. Nesta terça-feira (15), o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos anunciou uma investigação contra o Brasil a pedido de Donald Trump.

O governo norte-americano não cita especificamente o nome do sistema Pix, mas fala em “serviços de comércio digital e pagamento eletrônico”, inclusive aqueles do governo.

“O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo, e vamos protegê-lo”, afirmou Lula.

