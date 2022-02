Saúde Butanvac produz mais anticorpos que outras vacinas anti-covid

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

A Butanvac é o imunizante contra a covid produzido pelo Instituto Butantan. (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A Butanvac, imunizante contra a covid produzido pelo Instituto Butantan, demonstrou uma produção de anticorpos neutralizantes proporcionalmente maior que vacinas de RNA mensageiro, como as da Pfizer e da Moderna, de acordo com um estudo preliminar. O documento afirma que isso ocorre pois o produto gera uma quantidade menor de anticorpos ineficazes contra o coronavírus.

As descobertas foram divulgadas por pesquisadores da Escola de Medicina Icahn, de Nova York, e do Centro de Pesquisas Globais de Doenças Infecciosas. O estudo, publicado na plataforma MedRxiv, é uma versão pré-print e não passou pela revisão de pares. Portanto, os achados ainda não devem ser usados para orientar a prática médica.

A pesquisa indica que a NDV-HXP-S, nome internacional da Butanvac, teve capacidade de neutralização do coronavírus comparada à de amostras correspondentes de vacinados com o imunizante da Pfizer. Entretanto, a atividade de anticorpos só de ligação foi menor.

“Isso nos permite calcular as razões entre os títulos de anticorpos de ligação e neutralização. Amostras de vacinados com NDV-HXP-S apresentaram relações de atividade neutralizante semelhantes às de outros imunizantes, sugerindo uma proporção muito alta de anticorpos neutralizantes e títulos de anticorpos não neutralizantes baixos”, afirmam os pesquisadores.

Funcionamento

A tecnologia da Butanvac utiliza um vetor viral que contém a proteína spike, do novo coronavírus, de forma íntegra. O vírus utilizado como vetor é o da doença de Newcastle, uma infecção que afeta aves.

A vacina pode ser produzida em ovos de galinha embrionados, o mesmo processo empregado para a produção de vacinas contra o vírus influenza. Com isso, o imunizante deve ser uma opção mais barata e viável para alguns países aplicarem em suas populações.

De acordo com o Butantan, além de ser barata e muito disseminada, essa técnica é uma especialidade do instituto, que produz anualmente 80 milhões de vacinas da gripe usando ovos. Tailândia, Vietnã e México também desenvolvem estudos clínicos para a elaboração do imunizante.

Comparação com a AstraZeneca

Um documento do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa Biomédica do Ministério da Saúde do Vietnã mostra que a Butanvac produz níveis mais altos de anticorpos do que a vacina da AstraZeneca e atende aos requisitos de segurança e tolerabilidade.

Nos testes de fase 2, a vacina foi testada em 374 voluntários com idades entre 18 e 59 anos, e 60 anos ou mais, do distrito de Vu Thu. Os participantes foram divididos em três grupos: o primeiro foi imunizado com 0,5 ml de Butanvac com dose de 3 microgramas; o segundo com 0,5 ml e dose de 6 microgramas; e o terceiro recebeu a AstraZeneca.

Segundo Ministério da Saúde do Vietnã, a proporção de indivíduos com anticorpos presentes aumentou cerca de quatro vezes após a segunda dose, atingindo uma proteção satisfatória em mais de 90% dos voluntários do grupo que recebeu a Butanvac.

Os grupos que receberam o imunizante produzido pelo Butantan tomaram a primeira dose em agosto e a segunda em setembro de 2021, com um intervalo de 28 dias entre as duas aplicações. Com base nos resultados preliminares, o ensaio clínico foi considerado elegível para prosseguir para a fase 3, com uma amostra mais ampla de voluntários.

