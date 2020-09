Bem-Estar Cabelos oleosos: dicas de cuidados para tratar os fios

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Quando o uso de produtos próprios para fios oleosos não resolve o problema, a causa da oleosidade pode ser hormonal e até mesmo emocional. (Foto: Reprodução)

Você é do tipo de pessoa que lava o cabelo e, no dia seguinte, ele já está com aspecto de sujo e com muita oleosidade? Então, é muito possível que você produza muito mais sebo do que o normal e, por isso, ele fica com esse aspecto gorduroso. Cá entre nós, toda essa situação incomoda muito e parece que não existem soluções para cabelos oleosos, né? Mas, fica tranquila que tem como melhorar e nós iremos te provar!

Primeiramente, é importante entender que a oleosidade natural do cabelo é necessária, principalmente por ela ser responsável na hora de manter a hidratação dos fios. Porém, em alguns casos, ela pode sair do controle e, para lidar com isso, é preciso ter um pouco mais de atenção nos cuidados diários. Conversamos com especialistas e separamos algumas soluções para cabelos oleosos para colocar em prática a partir de hoje. Confira!

A causa do problema

Algumas pessoas têm tendência à oleosidade desde a adolescência graças à intensa atividade das glândulas sebáceas, que deixam a pele e o cabelo com aparência ensebada. “Os fios tendem a piorar no inverno, já que os banhos são com água mais quente durante esse período”, explica Dr. Ademir Jr., médico dermatologista e especialista em medicina capilar.

Outros fatores influenciam?

Quando o uso de produtos próprios para fios oleosos não resolve o problema, a causa da oleosidade pode ser hormonal e até mesmo emocional. “A produção natural de óleo pela pele é definida por hormônios sexuais e substâncias químicas, que também estão relacionadas ao estresse. Por isso, as pessoas mais sensíveis tendem a sofrer com a oleosidade”, explica Dr. Ademir. “Alterações nutricionais e fatores climáticos também contribuem com o problema. É importante consultar um dermatologista para que seja feito um diagnóstico”, completa a hairstylist Enerilda Bortotti.

Como cuidar

Segundo Enerilda, shampoos à base de substâncias adstringentes e que tenham em sua fórmula alecrim, melissa, menta ou hortelã são os mais recomendados pois “eles acabam com o excesso de oleosidade sem prejudicar a saúde dos fios, não deixando-os ressecados”. Mas atenção! Não é porque seu cabelo está oleoso que você deve aposentar o condicionador. O segredo é aplicar o produto apenas nas pontas, longe do couro cabeludo, e enxaguar bem.

Dicas para cuidar dos cabelos oleosos: Evite usar produtos 2 em 1; Tome bastante água diariamente para ajudar a regularizar a produção das glândulas sebáceas; Não passe as mãos no cabelo; Quando usar o secador, mantenha-o a 15 centímetros de distância da cabeça; Se as pontas do seu cabelo estiverem muito ressecadas, aplique silicone. Mas só nas pontinhas; Não faça hidratações com touca térmica.

