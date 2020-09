Bem-Estar Dores na coluna aumentam durante a pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Pesquisa foi feita com moradores de todos os Estados brasileiros. (Foto: Pixabay)

Uma pesquisa apontou que 41% dos brasileiros sentem dor na coluna. O percentual era bem menor antes da pandemia do novo coronavírus: 18,5%. Um terço declarou ainda que, durante o isolamento social, houve piora nas dores que já existiam.

Segundo a professora da Escola de Enfermagem da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e coordenadora do estudo, Deborah Malta, o aumento do sedentarismo, a redução das atividades físicas e o estresse são os fatores que contribuíram para a piora das dores.

“Um componente importante no estresse tem a ver com a tensão de toda a coluna”, ressaltou. Deborah revelou ainda que houve um aumento significativo do tempo gasto em frente às telas dos televisores e computadores.

Segundo ela, antes da pandemia as pessoas assistiam TV por 1,8 hora ao dia. Esse tempo subiu para 3,3 horas. Em frente ao computador, tablet ou celular, os usuários ficavam aproximadamente 3,8 horas por dia, período que aumentou para 5,3 horas.

A pesquisa apontou ainda que, antes do novo coronavírus, 36% das pessoas praticavam atividades físicas. Atualmente, esse percentual caiu para 14%.

Ao todo, 45.161 pessoas de todos os Estados brasileiros responderam ao questionário on-line: 24.186 mulheres (53,6%) e 20.975 homens (46,4%).

