Saúde Coca-Cola combate a dor de cabeça? Saiba o que os neurologistas falam da crença popular

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Médica americana viralizou nas redes sociais ao revelar que toma o refrigerante para acabar com as crises de enxaqueca.(Foto: Reprodução)

Uma neurologista americana viralizou nas redes sociais ao revelar que um bom remédio para acabar com as dores de cabeça e até mesmo com a enxaqueca é a Coca-Cola. Jessica Lowe admite sofrer com as temidas e famosas enxaquecas e que seu pedido é sempre o mesmo: “uma Coca-Cola grande [aproximadamente 950 ml] que tem cerca de 80 miligramas de cafeína”.

A substância, presente nos refrigerantes de cola, é a responsável por trazer alívio da dor. Isso porque, em quadros de enxaqueca, ocorre a vasodilatação de artérias da cabeça, que estimula nervos de sensibilidade que retroalimentam a dor. Já a cafeína reduz essa vasodilatação, melhorando o aspecto da dor.

De acordo com especialistas, essa ação da cafeína pode ser benéfica de forma pontual, aliviando os sintomas de maneira rápida em alguns casos. “A Coca-Cola é uma bebida que foi lançada lá no passado como um medicamento para a dor de cabeça. Ela era vendida em farmácia, como se fosse um xarope. Em sua composição, a quantidade de cafeína é suficiente para funcionar como um analgésico na hora da dor”, afirma Thais Villa, neurologista do Headache Center Brasil.

Entretanto, a médica alerta que o consumo frequente da bebida pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Isso porque, além de atuar como analgésico, a cafeína também é um potente estimulante do sistema nervoso central, o que pode agravar determinadas condições neurológicas e físicas.

“Pode ser que ela piore ou deixe a dor de uma forma crônica. Outros refrigerantes com cola e com guaraná também podem ajudar a cronificar dores de cabeça”, explica Villa.

A especialista reforça ainda que o consumo da bebida não é indicado para todos. Pessoas que sofrem de determinadas condições clínicas devem evitar recorrer ao refrigerante como alívio para dores. “Deve tomar muito cuidado, usar de maneira esporádica e, se a pessoa tem enxaqueca, ansiedade, insônia, arritmia, problemas de hipertensão, evitar usar os refrigerantes de cola e Guaraná. Obviamente, na dúvida, procure um médico especialista e faça tratamentos próprios para a condição”, diz.

Além disso, o uso contínuo e em grandes quantidades desse tipo de produto pode causar outros problemas de saúde. A ingestão excessiva de refrigerantes está associada ao aumento dos casos de diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão arterial e até doenças renais, o que torna ainda mais necessário o consumo consciente e controlado. (Com informações do jornal O Globo)

