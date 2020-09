Bem-Estar Sete exercícios para aliviar a dor no joelho

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

O inchaço excessivo ou dor na parte de trás do joelho também são sinais de uma lesão mais grave. (Foto: Reprodução)

Se você correr, escalar, esquiar, andar de bicicleta, caminhar ou até fazer musculação, a dor no joelho pode te atingir. Atletas outdoor estão acostumados a conviver com o desconforto, mas quando dores e pontadas se tornam persistentes, a situação pode exigir mais do que um anti-inflamatório. Abaixo, Nicole Haas, ortopedista com doutorado em fisioterapia, e Jared Vagy, que possui as mesmas credenciais e também é um especialista certificado em força e condicionamento, explica os mecanismos por trás da irritante dor no joelho – e como trabalhar através dele.

O que causa dor no joelho?

Se você não estiver lidando com uma lesão específica, resolver a dor no joelho pode parecer complicado. O joelho é composto por duas articulações: a articulação tibiofemoral, entre o fêmur (osso da coxa) e a tíbia (osso da canela) e a articulação patelofemoral, entre o fêmur e a patela (rótula). Cada um é um ponto de ancoragem para vários tendões e outras estruturas. Se você tem biomecânica ruim, tipicamente causada por um desequilíbrio muscular, especialmente glúteos fracos, movimentos repetitivos podem irritar estruturas no joelho e levar ao que é amplamente conhecido como dor anterior do joelho – uma categoria genérica para dor geral na frente do joelho.

Os músculos estabilizadores do joelho estão nos quadris. Quando esses músculos estão fracos ou desequilibrados, eles não conseguem manter o joelho devidamente alinhado. “Se você não conseguir controlar a posição de sua perna quando seu pé fizer contato com o solo, isso pode resultar em maior estresse nas estruturas do joelho”, diz Haas.

Você pode treinar com dor no joelho?

Se a dor no joelho ocorreu gradualmente ao longo do tempo e você não tem inchaço excessivo, esses movimentos podem ajudar a aumentar a força funcional e a mobilidade dos músculos que sustentam o joelho e melhorar sua biomecânica. De acordo com Haas, há um teste simples para verificar: fique de pé em uma perna e rapidamente faça alguns agachamentos enquanto observa como a perna se move. Se isso provoca dor, e se o seu joelho balança para frente e para trás ou afunda para dentro, isso é um sinal de que esses exercícios corretivos poderiam ajudar – mas eles não são de forma alguma a única solução.

O inchaço excessivo ou dor na parte de trás do joelho também são sinais de uma lesão mais grave.

Exercícios para aliviar a dor no joelho

Tente esses exercícios de três a cinco vezes por semana e certifique-se de não estar dolorido na sessão anterior quando começar de novo. “É importante começar gradualmente e evitar exagerar”, diz Haas. “Se eles são perfeitos para você, eles estão atacando músculos que normalmente não são usados. Se você não puder manter a forma adequada durante os exercícios devido à dor, então você provavelmente começará a usar outros grupos musculares para compensar, e esse não é o ponto.”

Equipamentos que você vai precisar: Faixa elástica de resistência; Bastão de massagem ou rolo de espuma; Bola de tênis ou bola de massagem; Disco de equilíbrio ou travesseiro.

Side Steps (com uma faixa elástica de resistência)

Como fazer: Com uma faixa de resistência ao redor dos tornozelos, fique com os pés juntos e uma ligeira flexão no quadril e nos joelhos. Mantenha os dedos dos pés apontados para a frente e o nível da pélvis à medida que você dá os passos do quadril para o lado. Controle seus joelhos e não permita que eles colapsem para dentro ou toquem. “Se você der um passo muito largo, você provavelmente vai se inclinar para a frente em seu tronco ou a parte interna dos joelhos, e isso vai alimentar a mecânica defeituosa e o ciclo de dor no joelho”, diz Haas. Preste muita atenção à forma adequada.

Backward Skates (com uma faixa elástica de resistência)

.

Como fazer: siga o mesmo processo do exercício de passo lateral acima, mas, em vez de pisar de lado, dê um passo diagonal (ângulo de 45 graus) para trás. Entre cada passo, traga seus pés juntos novamente. Por exemplo, recue com o pé direito, traga o pé esquerdo para dentro, pise para trás com o pé esquerdo, traga o pé direito para dentro, etc. A cada passo, certifique-se de pousar em um pé chato contra os dedos dos pés. Como no exercício anterior, mantenha seus dedos apontados para frente e foque na forma correta.

Deadlift com uma perna só

Como fazer: Fique em uma perna com o joelho levemente flexionado. Sem arredondar as costas, vá para frente e para baixo em direção ao chão enquanto levanta a outra perna atrás de você no mesmo plano do tronco. Alcance o máximo que puder sem perder a boa forma ou o controle do joelho e, em seguida, recue. Lembre-se de manter o nível dos quadris e as costas retas e concentre-se no controle das pernas.

Hidrante dinâmico

Como fazer isso: Enquanto segura em uma parede para equilibrar, fique em uma perna e mova a perna livre para fora e para trás em um ângulo de 45 graus o mais alto que puder sem perder a forma. Imediatamente retorne à posição inicial para um representante dinâmico. Repita estes hidrantes dinâmicos cinco vezes. No sexto, solte a parede e segure a perna por 15 segundos enquanto trabalha o equilíbrio. Concentre-se na forma da sua perna de apoio (a que está no chão) e não permita que o seu joelho colapse para dentro. Lembre-se também de manter seus quadris nivelados.

Bastão de massagem ou rolo de espuma

Como fazer isso: Usando um bastão miofascial ou o rolo de espuma, estenda seus quadríceps, isquiotibiais, banda de TI e panturrilha por um a dois minutos por perna. Use uma bola de tênis ou uma bola de massagem para estender a sola do pé também.

Alongamento da panturrilha e mobilidade do tornozelo

Como fazer: Uma perna de cada vez, coloque a ponta do pé na ponta de um degrau e abaixe o calcanhar para afundar suavemente em um alongamento da panturrilha sem dor. Mantenha a tensão por 30 segundos em cada perna. “A maioria das pessoas precisa disso”, diz Haas. “A rigidez do tornozelo afeta muito o resto do seu movimento todo o caminho até a [perna].”

Estabilização com uma perna (Multiplano)

Como fazer: Com as mãos nos quadris e dedos apontados para a frente, fique em uma perna com uma ligeira flexão no joelho. A forma adequada é com a pélvis nivelada, ombros nivelados e o joelho em pé alinhado com o segundo dedo do pé.

Alcance sua outra perna na sua frente, por volta das 12h no chão, depois retorne à posição inicial sem tocar o chão. Agora, alcance sua perna para o lado, para 9:00 ou 6:00 (dependendo da perna), e retorne à posição inicial. Finalmente, alcance sua perna atrás de você às 7:00 ou 5:00 (novamente, dependendo da perna) e retorne à posição inicial. Troque as pernas e repita. Lembre-se de manter o alinhamento correto dos joelhos durante todo o exercício.

