Colunistas Cabo eleitoral

Por Leandro Mazzini | 29 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O presidente Jair Bolsonaro está gastando a caneta para eleger o amigo de longa data Arthur Lira (PP-AL) presidente da Câmara dos Deputados. (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

O presidente Jair Bolsonaro está gastando a caneta para eleger o amigo de longa data Arthur Lira (PP-AL) presidente da Câmara dos Deputados. Apoiado por dez partidos, Lira tem ligado para 15 deputados por dia, para confirmar votos ou pedir. Baleia Rossi (MDB-SP) é o nome de Michel Temer – padrinho de Rodrigo Maia (DEM-RJ) no cargo atual. Foi Temer quem fez Maia, e foi ao ex-presidente que o deputado recorreu agora na tentativa de articular uma grande frente suprapartidária contra Bolsonaro.

Cenário

Caso Baleia seja eleito, a vitória é de Temer e do MDB, e um risco para Bolsonaro, que terá de negociar dobrado suas pautas e pode ver o fim de seu mandato em 2022 amarrado a tratativas num Congresso que vai dificultar a agenda do Palácio do Planalto.

Preço

O MDB vai exigir o Ministério da Saúde para o partido, na figura do deputado Osmar Terra (RS). Esse será o preço do apoio em 2021, com Baleia eleito na Câmara ou não.

Incoerência

A ala bolsonarista na Câmara acusa o MDB de “incoerência” interna. Deputados dizem que não dá para ser governo no Senado (com dois líderes) e “oposição” na Câmara – com a candidatura do presidente nacional do partido apoiada pelo bloco de esquerda.

Dobrou

O pagamento de emendas parlamentares dobrou este ano em relação a 2019. Dados atualizados do Siga Brasil, plataforma do Senado que monitora o orçamento público federal, mostra que o governo desembolsou R$ 20,6 bi para bancar despesas indicadas por deputados e senadores. No ano passado, o valor foi de R$ 10 bi.

É dose

Cerca de 5 milhões de pessoas de mais de 40 países ao redor do mundo já foram vacinadas contra o Covid-19. No Brasil, por enquanto, ainda não há data definida para o início da campanha nacional de vacinação. A Argentina começará a imunizar sua população a partir de hoje.

Emergencial

A Anvisa não recebeu, até o momento, nenhum pedido de uso emergencial das quatro vacinas que estão em análise. A Agência já fixou prazo de 10 dias para avaliar eventuais pedidos emergenciais para a liberação do imunizante.

PF

Os casos confirmados de servidores contaminados pelo Covid-19 na Polícia Federal aumentaram 151% entre setembro e dezembro. Chama a atenção também a expansão de casos sob averiguação: 139%. Entre servidores da ativa e aposentados, o número de mortos aumentou mais de 65%.

PF 2

Os dados foram repassados à Federação Nacional dos Policiais Federais pelos sindicatos estaduais. Em números absolutos, isso significa que há, pelo menos, 868 servidores da PF contaminados pela doença e 15 mortos. Os números podem ser ainda maiores, uma vez que alguns sindicatos não conseguiram passar a estatística para a Federação.

Voto

O Brasil vai pagar nos próximos dias US$ 113,5 milhões – parte de uma dívida total de US$ 390 milhões – para não de perder direito de voto na ONU em 2021. O dinheiro sairá de crédito suplementar (sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro) que, além de bancar parte da dívida com a ONU, irá reforçar o caixa de ministérios.

Fechado

Resorts de Las Vegas estão fechando os cassinos ou até todo o complexo de segunda a quinta-feira diante do baixo movimento das últimas semanas. Por economia de custos, segundo informações do Boletim de Notícias Lotéricas (BNL).

Confiança

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) atingiu 114,9 pontos neste mês, frente aos 113,1 pontos registrados em novembro, segundo a FGV (Fundação Getulio Vargas). É o maior nível desde maio de 2010, quando registrou 116,1 pontos.

*Walmor Parente (interino)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas