Colunistas Jair Bolsonaro quer aprovar voto impresso em 2021

Por Flavio Pereira | 29 de dezembro de 2020

Jair Bolsonaro conversou ontem com apoiadores no Palácio da Alvorada. (Foto: Reprodução)

Numa conversa nesta segunda-feira com um grupo de apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre alguns temas. Um deles foi a possibilidade de aprovação. em 2021, da PEC (proposta de emenda à Constituição) que restabelece o voto impresso:

“Teremos eleições agora (no Congresso). Uma das chapas é o Rodrigo Maia e PT, PSOL e outros. E tem uma outra chapa. Eu estou nesta outra. Não vou nem discutir. Quem está do lado do PT, PCdoB, PSOL e Rodrigo Maia, eu estou do outro lado. Acabadas as eleições, tem uma proposta de emenda à Constituição da Bia Kicis, e a gente vai conversar com os dois presidentes para a gente levar a avante esta proposta, esta PEC. E se a gente aprovar, vai ser voto impresso em 2022.”

Sobre a vacina contra o Covid-19

Jair Bolsonaro comentou também alguns pontos das vacinas para enfrentar o Covid-19:

“Nos contratos da vacina diz que não responsabilizamos por efeito colateral. E agora, quem já foi infectado, como é o meu caso, tem de tomar de novo? Já assinei o cheque de R$ 20 bilhões de reais. E tem muita gente de olho nesse dinheiro. E muita gente que eu conheço jamais se preocuparia com a vida do próximo. A preocupação destes é outra… Fizeram o lockdown há cinco meses, e não deu certo. E agora querem fazer de novo?”

Mudanças na foto do governo gaúcho

O governador gaúcho Eduardo Leite estuda mudanças no primeiro escalão do seu governo. Uma das mudanças poderá corrigir o desequilíbrio sofrido pelo PP, que cedeu uma cadeira ao PTB na Câmara dos Deputados ao indicar o deputado federal Covatti Filho para a pasta da Agricultura, mas ficou sem a contrapartida ajustada, de permitir a posse do seu suplente na Assembleia.

Agora, o deputado estadual Ernani Polo (PP) poderá ser indicado para a Agricultura, abrindo vaga, com dois anos de atraso, para o suplente Marcus Vinicius assumir uma cadeira de deputado na Assembleia Legislativa.

Zé Otávio prepara agenda de pedidos para Cachoeira do Sul

O ex-deputado federal José Otávio Germano, que assume em janeiro à prefeitura de Cachoeira do Sul, está restabelecendo sua rede de contatos em Brasília para conquistar apoio a projeto locais e regionais. Nos contatos feitos com pelo menos três ministérios nos últimos dias, identificou que ainda mantém seu prestígio junto a diversos órgãos do governo federal.

Nereu Crispim qualifica o time para 2021

O deputado federal Nereu Crispim, que já comandou o PSL no Rio Grande do Sul, após alguns equívocos, começou a revisar suas prioridades e repensar sua agenda política para 2021. Começa mudando a equipe e convocando, para o seu gabinete, experientes especialistas que atuam em Brasília.

Crispim foi o terceiro deputado que mais votou com fidelidade ao governo Bolsoanro em 2020.

