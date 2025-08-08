Brasil “Caça às bruxas”, “ditadura judicial”, “observando de perto”: a escalada do discurso do governo Trump contra Alexandre de Moraes nas redes sociais

8 de agosto de 2025

As publicações com críticas diretas a Moraes se intensificaram a partir do dia 14 de julho, quando autoridades dos Estados Unidos passaram a fazer declarações públicas contra o ministro. (Foto: Antonio Augusto/STF)

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reproduziu, em suas redes sociais, uma mensagem que critica o ministro Alexandre de Moraes e faz ameaças a seus “aliados”. O post desta quinta-feira (7) é mais um entre vários publicados nas últimas semanas por autoridades americanas com recados, sanções e ataques.

As publicações com críticas diretas a Moraes se intensificaram a partir do dia 14 de julho, quando autoridades dos Estados Unidos passaram a fazer declarações públicas contra o ministro. Desde então, houve uma escalada nos ataques.

Em 18 de julho, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou a suspensão do visto de entrada nos EUA para Moraes e outros ministros do Supremo.

Duas semanas depois, o governo americano anunciou que Moraes havia sido incluído na lista de pessoas alvos de sanções da Lei Global Magnitsky — usada para punir estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala.

“Que isso sirva de alerta para aqueles que pretendem pisotear os direitos fundamentais de seus compatriotas — togas não os protegerão”, publicou Rubio no X, à época.

Nos últimos dias, novos posts foram feitos por autoridades e membros do governo dos Estados Unidos. As mensagens reafirmam as críticas a Moraes e acusam o ministro de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Um dos posts mais recentes, publicado nesta quarta-feira (6) pelo secretário Adjunto de Diplomacia Pública, Darren Beattie, afirma que aliados de Moraes também poderão ser alvo de sanções. Segundo ele, o governo dos EUA acompanha a situação do Brasil “de perto”.

Assim como outras publicações anteriores, o post foi compartilhado em português pelas redes sociais da Embaixada dos EUA no Brasil.

Veja, abaixo, a cronologia dos posts feitos por autoridades dos EUA.

14 de julho

Darren Beattie – Secretário Adjunto de Diplomacia Pública

“O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal Federal de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano.

Esses ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil.

As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando de perto.”

18 de julho

Marco Rubio – Secretário de Estado

“O presidente deixou claro que sua administração responsabilizará estrangeiros responsáveis por censurar manifestações protegidas nos Estados Unidos.

A caça às bruxas promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também ultrapassa as fronteiras do Brasil para atingir americanos.

Por isso, ordenei a revogação imediata dos vistos de Moraes, de seus aliados na corte e de seus familiares diretos.”

24 de julho

Darren Beattie – Secretário Adjunto de Diplomacia Pública

“O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, restringiu a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando providências.”

30 de julho

Marco Rubio – Secretário de Estado

“O presidente dos EUA e o Departamento do Tesouro sancionaram o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, sob o programa de sanções Global Magnitsky por graves abusos aos direitos humanos. Que isso sirva de alerta para aqueles que pretendem pisotear os direitos fundamentais de seus compatriotas — togas não os protegerão.”

Darren Beattie – Secretário Adjunto de Diplomacia Pública

“As sanções contra o ministro Moraes, anunciadas hoje, deixam claro que o presidente Trump leva muito a sério o complexo de censura e perseguição no Brasil, do qual Moraes foi o principal arquiteto. Aqueles que forem cúmplices nas violações de direitos humanos promovidas por Moraes devem estar atentos.”

Secretaria de Assuntos do Hemisfério Ocidental

“Os Estados Unidos estão tomando medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, sob o programa de sanções Magnitsky Global. Usaremos todos os instrumentos diplomáticos, políticos e legais apropriados e eficazes para enfrentar atores estrangeiros malignos.”

4 de agosto

Christopher Landau – Vice-secretário de Estado

“Um dos desafios de ser uma autoridade pública é que suas ações estão sujeitas a críticas. Isso faz parte da função e é preciso estar preparado para isso. Aparentemente, ninguém avisou isso ao ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que hoje colocou o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e o privou do acesso a um celular.

6 de agosto

Darren Beattie – Secretário Adjunto de Diplomacia Pública

O ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção sob a Lei Global Magnitsky, imposta pelo presidente Trump.

Os aliados de Moraes na corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não ajudar nem encobrir o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto.

