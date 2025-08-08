Brasil Itamaraty chama encarregado da Embaixada dos Estados Unidos para novos esclarecimentos após nota com ameaças a ministros

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

A equipe do presidente Lula considerou a nota da embaixada uma ameaça descabida e absurda. (Foto: Divulgação/GovBR)

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) convocou nesta sexta-feira (8) o encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para uma nova cobrança e pedido de explicações sobre a nota publicada pela representação americana no país fazendo ameaças diretas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Escobar esteve nesta sexta pela manhã no Itamaraty e foi recebido pelo embaixador Flávio Goldman, que ocupa interinamente a Secretaria de Europa e América do Norte.

Na ocasião, ele foi cobrado sobre o teor da nota que afirma que o governo dos EUA está “monitorando de perto” os demais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que, por acaso, sigam os mesmos passos de Alexandre de Moraes.

A embaixada confirmou que o encontro ocorreu, mas afirmou que não divulga o teor de reuniões privadas.

Na semana passada, o governo americano anunciou que Moraes havia sido incluído na lista de pessoas alvos de sanções da com a Lei Magnitsky — usada para punir estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala.

A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) considerou a nota da embaixada uma ameaça descabida e absurda, algo inaceitável, por atacar a soberania nacional ao ameaçar ministros do STF de serem também sancionados.

Por esse motivo, durante a conversa com Escobar, o governo manifestou profunda indignação com o tom e com o conteúdo das postagens.

Outras convocações

Não é a primeira vez que Escobar é convocado no Itamaraty para dar explicações. Essa é a terceira vez que isso ocorre desde que as relações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, azedaram de vez com o Brasil.

Escobar, por sinal, esteve nesta quinta em uma audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar das negociações do tarifaço.

O encarregado de Negócios Escobar é, atualmente, o representante oficial da embaixada no país, enquanto um embaixador não é formalmente designado pelo presidente Trump. A embaixadora anterior, Elizabeth Frawley Bagley, deixou a função com a eleição do novo chefe da Casa Branca.

Antes dessa polêmica, nesta quarta (6), uma nota com conteúdo semelhante foi divulgada pelo subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie.

O cerne da mensagem de Beattie foi traduzido para o português e divulgado nas redes sociais da embaixada nesta quinta.

