Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Avião de combate é visto em chamas e deixa um rastro de fumaça escura pelos ares ao perder altitude. (Foto: Reprodução)

Um caça ucraniano MiG-29 foi atingido por um míssil russo Vympel R-37 de longa distância, durante uma perseguição a um avião de combate Su-35S, da Força Aérea Russa. O confronto ocorreu na sexta-feira (8) em Donetsk, na Ucrânia, mas as imagens só foram divulgadas nessa terça-feira.

Nas imagens divulgadas em vídeo, o avião de combate ucraniano é visto em chamas e, logo depois ao perder altitude, deixa um rastro de fumaça escura pelos ares. No ataque, o piloto e major Andrey Tkachenko, de 33 anos, foi morto. Com ampla experiência em combate, ele era responsável pela proteção do flanco oriental da Ucrânia, desde a invasão de Vladimir Putin ainda em 2014.

Apesar de não ter sido reconhecida pelo exército de Volodymyr Zelensky, o abate do caça ucraniano foi relatado pelo Ministério da Defesa da Rússia. A situação ocorre no momento em que a Ucrânia desenvolve uma nova linha de defesa contra as tropas russas com cerca de 42 mil ‘dentes de dragão’, ou seja, blocos gigantes de concretos piramidais distribuídos ao longo de trincheiras com arames farpados.

As novas estratégias de defesa terrestre de Zelensky contam também com um muro de 965 quilômetros com obstáculos antitanque, bunkers subterrâneos e trincheiras fortemente armadas e estruturadas, com armadilhas de concreto distribuídas em campos.

Grupo dissidente

Pelo menos dois grupos armados baseados na Ucrânia, alegadamente compostos por russos contrários ao Kremlin, anunciaram o lançamento de uma incursão transfroteiriça. A Legião da Liberdade para a Rússia e o Batalhão Siberiano divulgaram os ataques nas redes sociais. Moscou afirmou que suas forças impediram as ofensivas e que “infligiram pesadas perdas aos atacantes”.

O Ministério da Defesa russo disse que “formações terroristas” ucranianas apoiadas por tanques e veículos de combate blindados tentaram invadir em três direções separadas a região de Belgorod, na Rússia, por volta das 3h no horário local (21h de segunda em Brasília). O órgão afirmou que quatro tanques de “grupos de sabotagem” ucranianos foram repelidos cerca de cinco horas depois na região russa de Kursk.

Na sequência, a Legião da Liberdade para a Rússia afirmou ter assumido o controle de uma vila russa próxima à fronteira ucraniana. “Cruzamos a fronteira. A vila de Tetkino, na região de Kursk, está totalmente sob controle das forças de libertação russas”, disse o grupo em comunicado no Telegram. “O Exército de Putin está saindo rapidamente da vila, deixando para trás posições e armas pesadas”, continuou a organização.

O governador russo da região, Roman Starovoit, confirmou o ataque e relatou que houve um ferido leve, embora tenha negado qualquer avanço por parte dos atacantes no território.

