Esporte Cacalo é o novo Patrono do Grêmio

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

O nome de Cacalo (C) obteve 99,26% de aprovação com 267 votos. Foto: Morgana Schuh/Grêmio O nome de Cacalo (C) obteve 99,26% de aprovação com 267 votos. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, o “Cacalo”, é o mais novo Patrono do Grêmio. A maior distinção dispensada pelo clube foi concedida após votação durante Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada na noite desta quinta-feira (10), no Salão Nobre do CD, na Arena.

O nome de Cacalo obteve 99,26% de aprovação com 267 votos e houve duas abstenções (0,74%) totalizando 269 conselheiros presentes. Segundo o Estatuto do Clube, o candidato a Patrono deveria obter três quintos dos votos do Conselho em votação secreta.

Sem conseguir conter as lágrimas e com a presença da esposa e dos filhos, Cacalo fez questão de agradecer aos membros do Conselho Deliberativo: “Eu só estou aqui graças ao trabalho de todos vocês. Tenho certeza que se vocês estivessem no meu lugar, teriam feito a mesma coisa e até melhor. A cada dia que venho aqui, a cada abraço que recebo, vem a emoção à tona. Futebol se vive de emoção”, declarou.

Alexandre Bugin, presidente da Casa, e Alberto Guerra, presidente do Conselho de Administração, saudaram a escolha do novo Patrono e se disseram honrados por fazerem parte deste momento que entra para história dos 120 anos da Instituição.

No início da solenidade, houve a manifestação do ex-presidente do CD, Carlos Biedermann, e dos conselheiros Guto Peixoto e Sérgio Vazques, proponentes da homenagem. Neste momento, foi divulgado um vídeo com a participação de ex-atletas, ex-dirigentes, conselheiros e torcedores enaltecendo as qualidades de Cacalo e pedindo a aprovação.

Durante a Sessão, ocorreu uma homenagem aos ex-conselheiros Adalberto Preis e Ricardo Eichler Fernandes, falecidos recentemente. Eles receberam uma salva de palmas e foram nominalmente lembrados pelo Patrono e pelos presidentes Bugin e Guerra.

No final da solenidade, Luiz Carlos Pereira Silveira Martins deixou o protocolo de lado e chamou ao palco o conselheiro Danrlei, que iniciou sua carreira como atleta e conquistou os mais importantes títulos sob o comando de Cacalo.

Ao ter seu nome aprovado pelo Conselho Deliberativo para ostentar a maior distinção concedida pela Instituição, Luiz Carlos Pereira Silveira Martins se une aos patronos Aurélio de Lima Py, Fernando Kroeff e Hélio Dourado.

