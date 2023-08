Esporte Espanha bate Holanda na prorrogação e avança para a semi da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez

11 de agosto de 2023

Jogadoras da Espanha mostraram bom preparo físico para suportar a prorrogação. Foto: Reprodução Jogadoras da Espanha mostraram bom preparo físico para suportar a prorrogação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Espanha se tornou a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo Feminina na madrugada de sexta-feira (11), com uma vitória na prorrogação sobre a Holanda nas quartas de final. A partida foi disputada no Sky Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia, e as equipes empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar. As espanholas marcaram no segundo tempo da prorrogação e ficaram com a vaga.

É a primeira vez que as espanholas chegam na semifinal. Na última edição, caíram nas oitavas de final.

As holandesas, por sua vez, se despedem da competição sem conseguir igualar sua marca da última Copa do Mundo. Em 2019, a Holanda foi vice-campeã, derrotada pelos Estados Unidos na final.

O primeiro gol do jogo saiu de uma penalidade. Aos 33 minutos do segundo tempo, a bola bateu no braço de Van der Gragt dentro da área e, depois de checar o VAR, a árbitra viu uma ação faltosa no lance. Na cobrança, Caldentey bateu com firmeza no pé da trave esquerda e converteu para a Espanha. Nos acréscimos, aos 45, a zagueira holandesa, que era a vilã, recebeu nas costas da defesa e finalizou cruzado, 1 a 1.

Com o empate, a decisão foi para a prorrogação. Ambas as equipes criaram boas oportunidades, porém a Espanha aproveitou primeiro. Paraluello recebeu um lançamento nas costas da defesa e saiu na cara do gol. A atacante limpou o lance e bateu com força no canto direito. A bola chegou a bater na trave antes de entrar, 2 a 1 para as espanholas.

Espanha bate Holanda na prorrogação e avança para a semi da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez

