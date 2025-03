Rio Grande do Sul Cachorro é resgatado após sofrer queda de mais de 100 metros no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

O cão de caça, da raça galgo, utilizava uma coleira de rastreamento que possibilitou a sua localização. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Cambará do Sul O cão de caça, da raça galgo, utilizava uma coleira de rastreamento que possibilitou a sua localização. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Cambará do Sul) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Cambará do Sul

Um cachorro foi resgatado após sofrer uma queda de 130 metros de altura próximo à borda do sul do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS), na segunda-feira (10).

O tutor do animal acionou a equipe de bombeiros no domingo (9), solicitando ajuda para o salvamento. O cão de caça, da raça galgo, utilizava uma coleira de rastreamento que possibilitou o acesso de sua localização precisa. O resgate foi realizado por bombeiros das cidades de Canela e Cambará do Sul, na Serra Gaúcha.

O cão teria caído em diferentes níveis do terreno inclinado, amortecendo parte do impacto. Apesar da altura, o animal, chamado de Cabeça, foi encontrado sem fraturas e em boas condições.

Segundo o sargento Roger Martins, comandante da operação, o local apresentava dificuldades de acesso, sem sinalização, iluminação ou conexão com a internet, tornando fundamental o uso do GPS via satélite.

“Ele caiu 30 metros, depois desceu mais 30, depois 20, e assim foi até chegar ao ponto onde ficou preso”, detalhou o sargento.

A equipe utilizou técnicas de rapel e um sistema de polias para trazer o cão de volta à superfície. Para protegê-lo, ele foi colocado dentro de uma mochila especial antes da subida.

