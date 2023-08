Esporte Cafu terá mansão de R$27 milhões leiloada para pagar dívidas com financeiras e bancos

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pentacampeão mundial tem vida financeira turbulenta após fazer empréstimos e envolver-se em polêmicas Foto: Reprodução/Instagram Pentacampeão mundial tem vida financeira turbulenta após fazer empréstimos e envolver-se em polêmicas Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cafu, de 53 anos, está com o nome sujo na praça. De acordo com o Extra, o pentacampeão mundial de futebol estaria com dívidas milionárias com diversos bancos e financeiras, onde possui empréstimos e outras pendências. Para quitar os débitos em aberto, a mansão de 3 mil m² em que o craque mora em São Paulo, no bairro de Alphaville, avaliada em R$ 27 milhões, será leiloada em setembro, diz o site.

A mesma casa já foi alvo de uma ordem de despejo, decisão a qual Cafu conseguiu reverter. Em dezembro de 2022, a justiça havia considerado favorável o processo aberto por dois empresários que emprestaram R$ 1 milhão ao ex-jogador, em 2017, para investir em sua empresa de agenciamento esportivo.

O valor deveria ser pago em três parcelas, acrescidas de R$ 160 mil de juros e correção. Cafu alegou que a dívida existia, mas contestou os juros e conseguiu permanecer na mansão.

E esse não é o primeiro imóvel que deve ser perdido por ele. Meses antes, um sobrado de Cafu localizado na região do Morumbi, foi arrematado por R$ 333 mil num leilão judicial, para quitar outra dívida de R$ 11 milhões.

Dívidas de IPTU

Além das instituições bancárias, Cafu teria deixado de pagar impostos dos imóveis que adquiriu. Por isso, em janeiro o TJ-SP ordenou a penhora de R$ 6,8 milhões das contas bancárias dele, em virtude do IPTU de uma outra casa que ele tinha em Alphaville. Como o imóvel de 612 m² foi vendido pelo ex-atleta em 2014, Cafu alegou que não deveria ser ele o responsável pela dívida.

No entanto, como não foi lavrado em cartório nenhum termo de transferência para os novos moradores, Cafu foi obrigado a arcar com os débitos do imposto, mas não pagou a nenhuma das parcelas que fez. Os advogados do atleta recorreram.

O mesmo aconteceu com a mansão principal de Cafu em Alphaville, que acumula uma dívida de cerca de R$ 43 mil com o município.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cafu-tera-mansao-de-r27-milhoes-leiloada-para-pagar-dividas-com-financeiras-e-bancos/

Cafu terá mansão de R$27 milhões leiloada para pagar dívidas com financeiras e bancos

2023-08-03