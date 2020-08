Desde o início da pandemia do coronavírus em março, os galões de 5, 10 e 20 litros de água sofreram queda de 5% no consumo no País. (Foto: Reprodução)

Desde o início da pandemia do coronavírus em março, os galões de 5, 10 e 20 litros de água sofreram queda de 5% no consumo no País. As embalagens descartáveis pequenas, de 1,5 litro, tiveram queda de 80% nas vendas. Muito disso porque o povo está em home office, e os bares, restaurantes e hotéis, os maiores vendedores deste produto, ficaram fechados por quatro meses. Os dados são de Marcelo Pacheco, diretor do Sindicato Nacional da Indústria de Águas Minerais no Estado do Rio de Janeiro, um dos maiores produtores do Brasil. O setor espera reaquecer as vendas com a volta gradativa das atividades na praça.

Recorde

Os números refletem uma baixa em relação ao alto consumo de janeiro e fevereiro deste 2020, quando foram envasados 460 milhões de litros apenas no Estado fluminense.

Verão vem aí

De acordo com Pacheco, o consumo maior está nos quatro meses do verão, período que destina 60% da produção do ano para a venda.

Salamaleque!

Sabe para quem o presidente Jair Bolsonaro voltou a telefonar no último dia 10 de agosto? Para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman Al Saud.

Óleo brazuca

É o segundo contato, em um mês, com o xeique que manda no petróleo do Oriente Médio. O chanceler Ernesto Araújo ajuda na tradução. Na pauta, os campos de pré-sal.

Sinal na faixa

O setor de trânsito no Brasil deve muito a Luís Miúra, ex-diretor do Detran do DF que morreu vítima de câncer no último dia 17. Foi dele a ideia de criar o sinal de vida na faixa de pedestre, que começou em Brasília, no Governo de Cristovam Buarque. O hábito ganhou o Brasil e virou até lei hoje vigente em centenas de cidades.

Verba x Covid

Até ontem, 23 fundos, em nove Estados, arrecadaram mais de R$ 297 milhões – de verba pública e em privada – para ajuda a hospitais universitários nesta pandemia do coronavírus. O balanço é do presidente do CONFIES, professor Fernando Peregrino.

233 vidas

Aliás, dados da COPPETEC e NUPEM/UFRJ, e da Prefeitura de Macaé (RJ) mostram que as doações para pesquisa e diagnóstico de Covid-19, na cidade, ajudaram a reduzir a taxa de letalidade de 5,5% em maio para 1,87% em agosto. Foram 233 vidas salvas.

MERCADO

Remédio$

As farmácias lucram cada vez mais este ano. As 26 redes da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (milhares de unidades que controlam 70% do setor no País) movimentaram R$ 27,45 bilhões no 1º semestre de 2020, alta de 7,74% sobre o mesmo período de 2019.

É do patrão

O BB reverteu no TST uma indenização de R$ 104 mil pedida por um funcionário que criou um software para a instituição. Por mais que a ideia seja do servidor, ele recebeu por isso e o banco provou que o empregado o fez com ferramentas da corporação.

Fica a pergunta

E se o funcionário tivesse registrado o produto e a patente no INPI, antes ou durante o processo de elaboração do software? É caso para grandes bancas estudarem. Há um precedente famoso nos EUA: A ideia do Facebook foi dos irmãos Winklevoss, na universidade, mas foi Mark Zuckerberg, contratado, o gênio quem criou o portal e os algorítimos de interação. Os irmãos viraram sócios de Mark após disputa judicial.

Divórcio em livro

Desde 1990, o Brasil registra em média um divórcio para cada três casamentos. Mas o aumento dos divórcios no País durante esta pandemia – houve alta de 18,7% de separações, segundo dados dos cartórios – motivaram o escritor e palestrante Ivan Maia a lançar “O Samurai e o Guerreiro interior” (Luz da Serra Editora).

ESPLANADEIRA

# Encerram-se hoje as inscrições para o Programa Itaú Social UNICEF.

# Empresário Eduardo Salvalaggio investe na plataforma “Sociwow”, de vendas que estimulam redes sociais de consumo. # Pesquisa do Programa de Aceleração Visa mostra que 55,9% das startups treinadas afirmam ter aumentado faturamento na pandemia.

# ClickBus, plataforma de vendas de passagens rodoviárias online, cresceu 40% em digitalização.

# Coletivo A Liga recebe ator Mateus Solano num bate papo sobre Meio Ambiente, hoje, às 19h. @aligario2020.