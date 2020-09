Celebridades Caio Castro diz que Grazi Massafera se preocupa quando ele está correndo na pista: “Comecei no kart em 2008”

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Caio Castro após corrida. (Foto: Reprodução/TV Fama)

O ator Caio Castro, de 29 anos, que também é piloto profissional na modalidade Sprint, disse ao TV Fama que a namorada Grazi Massafera fica preocupada com a sua vida automobilística. Caio, que começou no kart em 2008, se define como um amante das pistas.

“A Grazi, obviamente, existe uma preocupação, mas todos da minha família me vêem feliz e realizado com isso. Este novo passo na minha carreira de piloto se tornou muito público, tipo: ‘Ah, o Caio é piloto, mas piloto da onde?’ Eu comecei no kart em 2008, então de lá para cá sempre foi uma coisa muito velada porque o kart não tem esta exposição tão grande, mas ninguém se torna profissional do dia para a noite”, disse o ator.

Caio, que recebeu o Prêmio Jovem Brasileiro, também comentou sobre a sua atuação na novela Fina Estampa, que foi recentemente reprisada. Ele ainda relembrou sua parceria com Lília Cabral. Aliás, o ator contou que ela foi fundamental no seu desenvolvimento. “Se não fosse ela eu teria sido mandado embora. Ela saiba muito bem como lidar comigo”, finalizou.

