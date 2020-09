Magazine “Espero que as pessoas me deixem envelhecer com todas as minhas rugas”, diz Xuxa

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Xuxa acaba de lançar seu livro autobiográfico, "Memórias", em que conta sua história, conquistas e dificuldades. (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem cresceu na década de 1980 e 1990, normalmente se recorda de Xuxa como a rainha inatingível que chegava e ia embora de uma nave todas as manhãs na TV. Mas a versão 2020 da apresentadora lembra muito pouco a mulher aparentemente ingênua, que conquistou crianças e adultos por todo o Brasil e América Latina. Aos 57 anos de idade, mais madura, belíssima, e sem papas na língua, ela acaba de lançar seu livro autobiográfico, “Memórias”, em que conta sua história, conquistas e dificuldades.

Xuxa trata no livro de temas felizes, alguns nem tanto e outros bem duros. Ela não se poupa e não poupa detalhes do passado ao relatar os abusos que sofreu na infância, por exemplo. De maneira crua e dura, surpreende ao reviver, com detalhes, o sofrimento que passou. E diz que o faz por um motivo nobre: ajudar quem também está passando por isso.

“Depois que virei mãe, me senti na obrigação de falar. Acho que você quer proteger todas as ‘Sashas’ do mundo. Sei que é impossível, mas é o que se passa na minha cabeça. Quero que o mundo da minha filha, da minha neta, seja melhor. E, quem sabe, eu me expondo alguém crie coragem para denunciar mais um doente, um criminoso desses? Já terá valido a pena”, avalia.

Outra parte considerável do livro é dedicada a assuntos relacionados a veganismo e proteção aos animais. Ela adotou a dieta e estilo de vida que elimina completamente alimentos e produtos de origem animal há quase três anos – embora seja vegetariana desde a adolescência – e conta que até a vida sexual melhorou com a mudança.

Nesses mais de 40 anos de carreira, a apresentadora, atriz, cantora, filantropa e ex-modelo ainda denuncia a cobrança pela “eterna juventude”, a vontade de ser avó e se posiciona, fortemente, contra a homofobia e outros preconceitos.

1) Você diz, no livro, que é cruel envelhecer na frente do público. As cobranças por uma irreal e impossível juventude eterna te machucam?

A mim não, mas às pessoas que não suportam ver meu colágeno se suicidando. Tem muita gente que ia ter orgasmo se eu colocasse botox ou me esticasse. Te digo: pode ser que um dia eu faça, mas não seria por eles e sim por mim. O que me assusta é como minhas rugas, minha idade, meu corpo se modificando ou minha careca incomodam tanta gente.

2) O veganismo é um capítulo forte no livro. Espera que as pessoas leiam e repensem hábitos de comerem carne, por exemplo?

Espero. Sei que quem nasce sem vontade de mudar o mundo ou sem vontade de se melhorar como pessoa, nunca se sentirá mal com a dor e com o sofrimento dos animais. Seja no seu prato ou na vida, a ignorância e a ganância andam juntas. Existem muitos documentários que falam, mostram, provam tanta coisa errada contra os bichos… Primeiro, as pessoas não querem ver, pois não querem mudar seus costumes; depois, elas não querem se sentir mal, culpadas por fazerem parte disso tudo. Elas estão bem, então, pra que mudar? Que morram mais bichinhos pelo “prazer” de sentir um gosto qualquer na boca. Respondendo à sua pergunta: as pessoas que querem mudar, vão mudar. Não por mim e sim por elas ou por eles [os animais].

3) Sasha nasceu e cresceu sob os olhares atentos do público. Apesar de optar por uma menina “normal”, que não escolheu uma carreira artística, hoje tudo o que ela faz, ganha destaque na mídia. Como você e ela lidam com essa fama? O que nela te dá mais orgulho?

O que mais me dá orgulho nela? Seus atos, seus pensamentos, sua personalidade, seu amor com o próximo, suas atitudes como ser humano, seu amor com a natureza, com Deus, com idosos e com crianças… Ela é meu orgulho, minha vida e aguardem: mesmo ela não querendo aparecer, suas atitudes falarão por ela.

4) Em um dos capítulos, você se posiciona fortemente contra o preconceito, contra o machismo, contra a homofobia… São temas cada vez mais presentes em suas falas. Você considera que o tempo te fez evoluir ou repensar alguns aspectos sociais?

Estamos vivendo um momento no qual precisamos colocar para fora o que não aceitamos. Se ficarmos calados, somos coniventes e, pior, nos igualamos a tudo o que nós não achamos certo. Então, eu, como qualquer ser humano, público ou não, tenho que falar! Me calar? Nunca.

5) O que espera do futuro? Você diz o quanto quer ser avó no livro…

Espero que as pessoas me deixem envelhecer com todas as minhas rugas e com tudo que virá com a idade. Que tenham mais respeito pela minha história. Acima de tudo, que me deixem viver o que a velhice vai me proporcionar: meus netos e minhas escolhas, que com certeza não serão as mesmas escolhas de muita gente.

