Magazine A gaúcha Patricia Poeta acerta no look com saia plissada e estampa geométrica

24 de setembro de 2020

Patricia chamou atenção com look estiloso e leve. (Foto: Reprodução/Instagram)

Patricia Poeta está apresentando o programa “Encontro” enquanto Fátima Bernardes recupera a voz. Na quarta-feira (23), a gaúcha chamou atenção com um look estiloso e leve.

Ela escolheu uma saia branca de estampa geométrica, sendo que uma das cores (mostarda) é a mesma cor da blusa, criando um equilíbrio. O comprimento mídi tende a achatar, mas as linhas verticais do plissado driblam esse efeito, porque conferem um efeito alongador. Nos pés, Patricia usou uma sandália branca com amarração.

Dica 1: Verifique sempre se o plissado não resultou em volume desnecessário ao corpo. No caso de Patricia, isso não ocorreu. As saias com tecidos leves e plissados mais fechados são mais democráticas, porque tendem a não aumentar a silhueta.

Dica 2: As baixinhas devem tomar cuidado com o comprimento mídi, que fica no meio da batata da perna, porque pode achatar a silhueta. A dica é apostar em uma peça um pouco mais curta ou em outros truques alongadores, como decote V e look monocromático, sem se esquecer do salto alto.

