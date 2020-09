Intérprete da apresentadora na série Hebe, a atriz dedica a indicação ao prêmio à apresentadora retratada e à toda a equipe da obra, que, para ela, não foi mais um trabalho, mas ‘o trabalho’: desafiante, que lhe deu alegrias e um pavor tremendo, e também a ensinou muito.

“Em toda a minha carreira, nunca pensei em fazer a Hebe. Não relutei em aceitar o convite da Carolina Kotscho, pelo contrário, aceitei imediatamente, mas como eu faria a releitura de uma mulher como a Hebe, tão grande, tão exposta, tão segura, mas ao mesmo tempo frágil, tão importante na história da comunicação do Brasil, enfim, tão diferente de mim? Foi um desafio tremendo. Foram quase três anos da preparação à conclusão da série e agora essa indicação ao Emmy. Eu dedico à Hebe e à toda a equipe da série, estou muito feliz!“.

Hebe traz uma memória afetiva de muito amor para Andrea Beltrão, que, quando pequena, assistia aos programas da apresentadora todas as segundas, ao lado da avó. Anos depois, ela se vê interpretando aquela mulher tão especial e, agora, concorrendo ao Emmy com a inglesa Glenda Jackson, uma das atrizes da qual é fã.

“Que ciclo bom. Eu tenho assistido à série às quintas, na TV, e me lembro da minha infância, me lembro da minha convivência com a equipe no set, enfim, uma constelação de memórias que transborda. E saber que o meu nome está ao lado do da Glenda Jackson, atriz da qual sou fã, que assisti no teatro fazendo Rei Lear (texto de Shakespeare), é uma maravilha.”