Magazine Caio Castro se assusta com pegadinha de Marcos Mion

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

O apresentador deu um boneco do Chucky de presente ao ator. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Caio Castro levou um baita susto recentemente. Em um vídeo publicado por Marcos Mion no YouTube, o apresentador se divertiu com a reação do ator ao receber, de presente, um boneco Chucky, personagem do filme de terror Brinquedo Assassino.

O galã não tinha ideia que seria alvo de uma pegadinha de Mion e foi abrir a embalagem bem inocentemente, achando que era um par de tênis da coleção de Marcos. Enquanto isso, Grazi Massafera, namorada de Caio, filmava a reação do amado. Então, quando Castro viu do que se tratava o presente, ele saiu correndo do cômodo, pois morre de medo do boneco.

“Eu não volto aí, nem f*dendo. Tira isso daí, por favor? É sério, juro por Deus. Que filho da p*ta”, diz Caio, ofegante, escondido perto do batente da porta. “Nossa, que lindo! É igualzinho ao do filme. Olha!”, afirmou Massafera, tentando levar Chucky para perto de Caio, que recuou.

