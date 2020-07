Magazine Xuxa desabafa: “Ninguém aceita me ver envelhecer”

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Xuxa Meneghel tem se tornado cada vez mais uma ativista pelas causas que acredita e defende. (Foto: Reprodução/Instagram)

Xuxa Meneghel tem se tornado cada vez mais uma ativista pelas causas que acredita e defende. A apresentadora sempre usa suas redes sociais para influenciar e debater sobre o veganismo, os direitos LGBTQIA+ e a democracia.

Em entrevista para a Veja Rio, a eterna Rainha dos Baixinhos falou de como esse posicionamento é importante, principalmente na atual conjuntura do país. “Acho fundamental, pois, se você se calar, está aceitando [o outro lado]”, disse ela, que também reconhece que isso acaba tendo um ponto negativo: a cultura do cancelamento.

“Ao mesmo tempo, as redes viraram uma espécie de tribunal que condena todo mundo. Então, da mesma maneira que é bom, sensacional, é extremamente ruim ter acesso a tudo e a todos. Se alguém souber como se proteger, fale logo, pois esse é um mal do qual ninguém está conseguindo se proteger”, pontuou.

Ainda assim, o seu posicionamento tem um motivo muito maior do que o medo desses julgamentos: seu público. Eles são o seu foco e ela quer dar voz a eles, principalmente em relação aos assuntos LGBTQIA+.

“Meus eternos baixinhos não têm idade, cor, sexo. Existe muito preconceito e, se eu puder gritar por eles, chorar com eles, dançar com eles, falar por eles, eu farei, pois minha gratidão será eterna a essa ‘tribo do amor’. Tenho muita vergonha de quem levanta ódio, preconceito e desrespeito por eles. É vergonhoso ter que dizer que é contra a homofobia. Quem é a favor? Esse sim é doente, criminoso e tem que ser feito algo contra esse tipo de pessoa”, disparou.

Ela ainda afirmou que não lida muito bem com essas críticas e acredita que muitas delas vêm pelo fato de que as pessoas não aceitam seu envelhecimento natural, por acharem que ela ainda é a mesma de duas décadas atrás.

“Não lido com as críticas, eu as engulo. Às vezes descem fácil, às vezes demoram a descer, mas é isso. Na verdade, tenho pena das pessoas que acham que, para ter espaço, precisam falar mal de mim. É uma merd*. Ninguém aceita como deveria aceitar. Eu faço parte do imaginário, da memória afetiva, do momento mágico das pessoas. Para muita gente eu ainda sou aquela que descia da nave de chuquinhas, a intocável, a quase E.T. Rugas não combinam com isso. Deve ser horrível me ver despencando como um ser normal”, comentou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine