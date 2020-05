Esporte Caio Henrique deixa Grêmio à pedido do Atlético de Madrid

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Caio tem 22 anos e disputou apenas cinco jogos pelo Grêmio na temporada. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Caio tem 22 anos e disputou apenas cinco jogos pelo Grêmio na temporada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Através de nota publicada nos canais oficiais do Tricolor, o Grêmio informa à sua torcida que o Atlético de Madrid, fazendo uso de cláusula do acordo firmado entre as partes, solicitou o retorno do atleta Caio Henrique, a pedido do técnico Diego Simeone. O lateral pertence ao clube espanhol e tinha contrato de empréstimo com o time gaúcho até o final do ano, mas uma cláusula permite ao Atlético solicitar o retorno imediato do jogador.

O pedido se dá pelas carências no atual elenco do Atlético, já que Simeone atualmente conta apenas com com Renan Lodi para a posição. A intenção do Atlético é buscar os seus jogadores emprestados para inscrever no Campeonato Espanhol, que marcou retorno para junho, e na Liga dos Campeões. Além disso, o clube espanhol e o técnico argentino enxergam uma valorização do jogador desde sua chegada ao Fluminense até os últimos jogos pelo Grêmio, além da participação no Pré-Olímpico.

Caio tem 22 anos e disputou apenas cinco jogos pelo Grêmio na temporada. Dois como reserva e três com titular. A última partida foi no Grenal da Libertadores, no qual foi expulso na confusão generalizada. Em clima de despedida, o lateral agradeceu o empenho do Grêmio para trazê-lo ao clube e afirmou que espera que um dia possa retornar a vestir a camisa do Tricolor. “Quero agradecer ao Grêmio pela oportunidade de vestir essa camisa, especialmente ao presidente Romildo, ao nosso técnico Renato e ao Klauss por todo empenho para a minha contratação. Em especial também a torcida do Grêmio que me marcou muito, especialmente na minha estreia que vencemos o Grenal. Espero um dia poder retornar ao Grêmio que seguirá, para sempre, no meu coração”, disse em entrevista ao Clube.

