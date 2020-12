Recebem nesta quarta-feira beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0, e trabalhadores fora do programa com aniversário em outubro

Recebem nesta quarta-feira beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0, e trabalhadores fora do programa com aniversário em outubro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil