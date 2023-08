Geral Caixa leiloa quase 1 mil imóveis com até 40% de desconto

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

A Caixa Econômica Federal promove os leilões em parceria com a empresa Fidalgo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, promoverá uma série de leilões de imóveis nas próximas semanas, com a oferta de 900 imóveis localizados em todas as regiões do País.

O primeiro evento se encerra no dia 30 de agosto, às 10h, com imóveis ofertados pelo valor da dívida. Segundo nota, em muitos casos, os débitos chegam a 40% de desconto sobre a avaliação.

Em setembro, os leilões acontecem nos dias 5, 12 e 27, com encerramento às 10h.

No primeiro leilão, serão ofertados 280 propriedades, localizadas nas cinco regiões. No Norte, são cinco imóveis no Amazonas e oito no Pará. No Nordeste, há em Alagoas (4), Bahia (3), Ceará (13), Maranhão (1), Paraíba (7), Pernambuco (9), Piauí (2), Rio Grande do Norte (9), Sergipe (5). No Sul: Paraná (16), Santa Catarina (13), Rio Grande do Sul (41). No Sudeste, Espírito Santo (3), Minas Gerais (26), Rio de Janeiro (48), São Paulo (40). No Centro-oeste: Distrito Federal (3), Mato Grosso do Sul (3), Goiás (21).

Segundo o leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, Douglas Fidalgo, os leilões contam com preços atrativos e diversas condições de pagamento para facilitar a forma de aquisição. “Alguns imóveis são passíveis de uso de FGTS e financiamento bancário”, afirma. “Para isso, o interessado deverá ir à agência da Caixa mais próxima de sua residência e obter a carta de crédito com antecedência ao encerramento do leilão. Essa alternativa é válida para todos os estados brasileiros”, explica.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e o envio dos documentos citados no edital – anexo no portal. Recomenda-se que seja realizada uma pesquisa como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos, como IPTU e condomínio, conservação do bem entre outros”, conclui Fidalgo.

Lucro da Caixa

Em outra frente, a Caixa registrou lucro líquido recorrente, que desconsidera efeitos extraordinários, de R$ 1,9 bilhão no primeiro trimestre deste ano, com redução de 5,3% sobre o resultado do último período de 2022. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, o recuo ficou em 23,9%.

Segundo o banco, a carteira de crédito total, com saldo superior a R$ 1 trilhão, apresentou crescimento de 16,6% frente ao primeiro trimestre de 2022.

O saldo da carteira de crédito imobiliário chegou a R$ 659,3 bilhões, com crescimento de 14,4% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A participação da Caixa no mercado no crédito imobiliário ficou em 66,5%.

O saldo do crédito consignado alcançou R$ 103,2 bilhões, com crescimento de 20,4%.

O crédito ao agronegócio apresentou crescimento de 18%, com saldo de R$ 8,1 bilhões.

No caso dos financiamentos à infraestrutura, o saldo chegou a R$ 97,4 bilhões, aumento de 5,7%.

O índice de inadimplência ficou em 2,73% no primeiro trimestre deste ano, aumento de 0,4 ponto percentual em 12 meses, “influenciado por um cliente específico do segmento de saneamento/infraestrutura”. “Desconsiderando o impacto desse cliente, o índice seria de 2,38%”, explicou o banco. As informações são do jornal Valor Econômico e da Agência Brasil.

