Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Neste fim de semana, as temperaturas podem chegar a 40°C na Fronteira Oeste e nas Missões Foto: Agência Brasil Neste fim de semana, as temperaturas podem chegar a 40°C na Fronteira Oeste e nas Missões. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Os próximos dias ão calor e chuva expressiva no Rio Grande do Sul, de acordo com um boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira (17) pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Neste (18) e (19), a presença do ar seco mantêm o tempo firme, com sol, nebulosidade variável e temperaturas elevadas, que superarão 35°C na maioria das regiões do Estado, podendo alcançar 40°C na Fronteira Oeste e nas Missões.

Na (20) e na ça-feira (21), o deslocamento de uma área de baixa pressão favorecerá a ocorrência de chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. Na -feira (22), ainda ocorrerão pancadas de chuva nas regiões Leste e Nordeste, mas o ingresso de ar seco afastará a nebulosidade e garantirá o tempo firme, com temperaturas amenas em todas as regiões.

Os totais previstos de chuva previstos para esses dias devem oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das cidades do RS. Nas regiões Leste e Norte, Serra do Nordeste e Vales do Taquari e Rio Pardo, os volumes oscilarão entre 35 e 50 milímetros.

Porto Alegre

Neste sábado, a temperatura na Capital vai oscilar entre 20° e 27°C. Há a possibilidade de pequena quantidade de chuva. No domingo, o sol predomina, com os termômetros marcando entre 20°C e 29°C. O tempo firme prossegue na segunda, com máxima de 30°C

