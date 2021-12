Porto Alegre Prazo para acompanhamento de saúde do programa Auxílio Brasil em Porto Alegre termina no dia 29

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O procedimento é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O procedimento é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Beneficiários do programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, têm até o dia 29 deste mês para fazer a pesagem obrigatória semestral em qualquer uma das 133 unidades de saúde de Porto Alegre, abertas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.

O procedimento é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, condicionante para permanecer no programa. O público-alvo é formado por crianças com idade inferior a 7 anos e mulheres entre 14 e 44 anos. É necessário levar o cartão do SUS e do programa e a carteira de vacinação de crianças menores de 7 anos para atualização e controle de pré-natal para gestantes.

A diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer, recomenda que os beneficiários façam a atualização o quanto antes. “Para garantir a manutenção do benefício, as pessoas não devem deixar para a última hora, precisam procurar as unidades de saúde”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre