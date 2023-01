Rio Grande do Sul Calor e chuvas de baixo volume estão previstos para os próximos dias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Até este domingo (15), a lenta propagação de uma área de baixa pressão manterá grande variação de nuvens e provocará pancadas de chuva e trovoadas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os próximos sete dias permanecerão com calor e chuvas de baixo volume no Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico 2/2023, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga.

Até este domingo (15), a lenta propagação de uma área de baixa pressão manterá grande variação de nuvens e provocará pancadas de chuva e trovoadas, com possibilidade de temporais isolados, sobretudo no Oeste e Metade Norte.

Na segunda (16) e terça-feira (17), o tempo seco vai predominar, com temperaturas elevadas e acima de 35 °C em diversas regiões. Na quarta-feira (18), a aproximação de uma frente fria favorecerá maior variação da nebulosidade e são esperadas pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões.

Os volumes esperados deverão oscilar entre 15 mm e 35 mm na maioria das localidades do Estado. No Noroeste e nos Campos de Cima da Serra, os valores deverão oscilar entre 35 mm e 50 mm e poderão alcançar 60 mm em alguns municípios das Missões e do Vale do Uruguai.

O boletim também aborda a situação das culturas de soja, milho, milho silagem, arroz e feijão.

