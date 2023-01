Antes do primeiro minuto de jogo, o Grêmio chegou com Campaz na grande área, em direção a Suárez, mas o goleiro do Caxias saiu para fazer a defesa. Aos 3, em cobrança de falta, Fernando Fonseca deu um leve desvio de cabeça e levou muito perigo para o Grêmio.

Aos 8 minutos, o Caxias conseguiu escapar em velocidade, Peninha adiantou demais, mas Jean Dias conseguiu a devolução para o camisa 10. O meia saiu cara a cara com Brenno, driblou o goleiro e marcou o gol. Caxias 1 x 0 Grêmio. Aos 15, Ferreira recuperou a bola para o Grêmio, entrou na área driblando toda marcação, mas na hora de trocar, foi desarmado.

Aos 17, o Caxias saiu tocando passes na defesa e Jean Dias foi acionado no ataque. O atacante tentou disparar, mas foi parado com falta. Aos 20, Fábio cruzou na área. A defesa do Caxias parou e Pepê é derrubado por Peninha fora da área. Aos 21, Caxias errou na saída. A bola sobrou para Bitello, que bateu de primeira.

A finalização foi perigosa. Aos 26, Gol do Grêmio! Ferreira puxou o contra-ataque pela esquerda, tocou para Suárez dentro da grande área, mas o goleiro Bruno fez a defesa. No rebote, Bitello chegou para finalizar e marcando o gol de empate.

Caxias 1 x 1 Grêmio. Aos 28, Bitello foi para a cobrança da falta, mas pegou muito mal na bola e ela passou longe da meta. Aos 33, Bitello recebeu nas costas da defesa e deu uma cavadinha por cima do goleiro. A bola ia entrando no gol, mas Marcelo Ferreira conseguiu tirar em cima da linha.

Aos 36, Suárez recebeu dentro da área, tocou para Ferreira, que tentou a devolução. O uruguaio foi travado pelo zagueiro e ficou pedindo a falta. Aos 41, novamente o Caxias tentou sair tocando, mas o Grêmio quase recuperou e iria criar mais uma oportunidade. Aos 44, após cobrança de falta por Ferreira, Kannemann subiu para desviar de cabeça, mas a bola acabou saindo para fora. Aos 46, o árbitro da partida encerrou o primeiro tempo.

Na volta do segundo tempo, no primeiro minuto, o Grêmio não conseguiu sair tocando por baixo e tentou ligação direta. Aos 3, Ferreira driblou na esquerda, levou para o meio e bate rasteiro. Bruno caiu bem para fazer a defesa, sem oferecer rebote.

Aos 5, Caxias fez uma bela jogada, com troca de passes, mas Bruno Alves conseguiu o desarme e afastou. Aos 6, Ferreira puxou o contra-ataque e tocou para Campaz. O Colombiano abriu para Bitello, que errou o cruzamento. Aos 8, momento do Caxias, Peninha faz uma linda jogada individual, de fora da grande área, o camisa 10 bateu forte e Brenno fez a defesa.

Aos 10, em cobrança de falta, Marcelo bateu direto para o gol e Brenno, novamente, fez defesa. Aos 17, Bitello tentou a tabela com Ferreira, mas Marcelo fez corte e mandou para a lateral. Aos 18, Ferreira recebeu no alto, mas Fernando Fonseca chegou atropelando o atacante. Aos 20, Bitello tocou na esquerda para Suárez, tentou o drible, mas o zagueiro conseguiu o desarme.

Aos 24, Marlon tocou para Diego Rosa, que não alcançou e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Aos 25, Diogo Barbosa apareceu na linha de fundo para o cruzamento, mas foi bloqueado pela defesa. Aos 29, em contra-ataque do Caxias, Eron partiu sozinho pela direita, tentou o drible em Kannemann, mas caiu sozinho.

Aos 30, Gol do Grêmio, Suárez! Grêmio chegou com Diogo Barbosa, tocou para Suárez dentro da grande área. Fernando Fonseca deu um pouco de espaço para o centroavante girar e bater colocado, sem chances para o goleiro. Grêmio vira o jogo.

Caxias 1 x 2 Grêmio. Aos 32, Brenno falha muito feio, sobrou para Eron, que acabou não finalizando bem e mandou para fora. Aos 33, Brenno salva! Eron entrou na grande área, bateu forte, mas o goleiro gremista fez a defesa.

Aos 40, Pepê toca para Bitello dentro da área e Fernando Fonseca derrubou o volante do Grêmio Jean Pierre marcou pênalti. Galdino bateu cruzado, rasteiro, mas perdeu. Bruno caiu no canto para fazer a defesa.

Aos 44, a torcida do Grêmio se faz presente aumenta o som e canta muito forte. Aos 45, Thaciano recebeu na grande área, bateu colocado, mas Bruno caiu para fazer a defesa. A partida acabou as 49 minutos do segundo tempo, decretando a vitória gremista com gols de Bitello e Suárez.

Grêmio entra em campo novamente na quarta-feira (25) contra o Brasil de Pelotas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Ingressos já estão a venda desde a metade desta semana.