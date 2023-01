Porto Alegre Carnaval no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, terá desfile de quatro blocos neste domingo

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











É o Circuito Restinga - Carnaval de Rua 2023 que terá a participação de vários blocos carnavalescos, na avenida Macedônia 750, a partir das 14h, em Porto Alegre Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (22), acontece mais um evento cultural descentralizado em Porto Alegre, com apoio da SMCEC (Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa).

É o Circuito Restinga – Carnaval de Rua 2023 que terá a participação de vários blocos carnavalescos, na avenida Macedônia 750, a partir das 14h, em Porto Alegre. Os integrantes dos blocos são moradores da própria comunidade do Extremo-Sul. As atrações serão os desfiles do Bloco das Donzelas, Bloco Gonhas da Folia, Bloco Senzala dos Coutinhos e a Turma da VovóZona.

O evento é realizado pela SMCEC, com financiamento do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural. O Circuito Restinga foi um dos projetos vencedores do edital de eventos descentralizados da prefeitura para financiamento de projetos artísticos em comunidades de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre