Rio Grande do Sul Calor extremo no RS exige uma série de cuidados para reduzir riscos à saúde

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Idosos são um dos grupos mais vulneráveis às temperaturas extremas. (Foto: Freepik)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) emitiu um alerta com orientações a profissionais e gestores de toda a rede gaúcha do setor sobre ações necessárias para minimizar os impactos das altas temperaturas à população. No foco da iniciativa está onda de calor extremo que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias, com índices recordes.

Com especial preocupação no que se refere a grupos mais vulneráveis, tais como crianças, idosos e gestantes, além de indivíduos com obesidade e outras doenças crônicas. A lista prossegue com indivíduos de capacidades física, cognitiva e sensorial limitadas, acamados e usuários de substâncias psicoativas.

Pela condição socioeconômica, é considerado de grande vulnerabilidade quem possui acesso limitado à água potável, vive em situação de rua, moradias precárias ou com alta densidade domiciliar. Comunidades de migrantes, indígenas ou quilombolas também estão no grupo.

O material foi elaborado pelas equipes do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (Dapps).

Sintomas e cuidados

Transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreia são sinais de alerta de que o calor extremo está agindo de forma perigosa sobre a saúde. Ao sentir tais sintomas, o indivíduo deve procurar imediatamente atendimento nos serviços de saúde de sua região.

Como se proteger

– Beber bastante água durante todo o dia.

– Utilizar roupas leves e de cores claras.

– Permanecer à sombra sempre que puder.

– Evitar esforço na faixa das 10h às 16h.

– Tomar banhos frios, para refrescar o corpo.

– Usar protetor solar e acessórios como boné.

Atenção aos “pets”

As temperaturas extremas são um perigo também para os animais, conforme ressalta a empresa Metsul Meteorologia. Veterinários explicam as ondas de calor representam um desafio significativo para a saúde e o bem-estar dos animais de estimação.

Assim como os humanos, cães, gatos e outros pets são suscetíveis aos efeitos adversos das altas temperaturas. Os animais domésticos, por exemplo, podem sofrer de desidratação, hipertermia e até mesmo insolação, de acordo com os especialistas. Assim, recomenda-se que os tutores adotem medidas preventivas para garantir a segurança e o conforto de seus companheiros durante períodos de calor intenso.

Manter os animais sempre bem hidratados é crucial. Certifique-se de que seu pet tenha acesso contínuo a água fresca e limpa. Adicionar cubos de gelo à tigela pode ser uma estratégia eficaz para manter a temperatura da água baixa e incentivar o consumo.

Passeios e atividades físicas devem ser evitados nos horários de pico de calor, geralmente entre 10h e 16h. Antes, é importante verificar a temperatura do solo, colocando a palma da mão no chão por alguns segundos: se estiver quente para o ser humano, também estará para as patas do bicho, podendo causar queimaduras em suas almofadas plantares.

Cuidado com o carro: “pets” nunca devem ser deixados dentro de veículos estacionados, ainda que por poucos minutos. A temperatura interno de um carro pode subir rapidamente, atingindo níveis fatais em poucos minutos, mesmo com as janelas entreabertas.

(Marcello Campos)

Calor extremo no RS exige uma série de cuidados para reduzir riscos à saúde

