Rio Grande do Sul Chuvas e temporais isolados devem atingir o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, mas o calor prossegue

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Maioria das precipitações estão previstas para o fim da tarde e início da noite. (Foto: EBC)

A aproximação de uma frente fria procedente da Argentina deve trazer temporais ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (6), após as primeiras precipitações registradas na Fronteira-Oeste, Campanha e Litoral Sul gaúcha desde a tarde passada. Conforme a empresa Metsul Meteorologia, chuvas e temporais isolados devem atingir mais cidades gaúchas nas próximas horas, mas a onda de calor prossegue.

O sol chegará a aparecer com nuvens na maior parte do Estado, mas com maior nebulosidade. Está prevista chuva de manhã em alguns pontos, entretanto a maior instabilidade deve se dar entre o fim da tarde e o início da noite. Chove de forma irregular e mal distribuída no território gaúcho, logo o quadro de estiagem não muda na esmagadora maioria dos locais.

Com a atmosfera muito aquecida, nuvens carregadas se formarão e isoladamente pode até chover muito forte com alagamentos, havendo o risco de tempestades localizadas de vendavais e granizo.

Em Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana, depois de uma madrugada quente, a manhã terá sol e nuvens. A nebulosidade aumentará da tarde para a noite, com alta chance de chover. Como estará muito quente e abafado, há risco de temporal com raios e rajadas de vento.

Na noite dessa quarta-feira (5), a instabilidade já alcançava cidades como Bagé, Pelotas e Rio Grande. A estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Bagé registrou 25 milímetros de precipitaçao entre 19h e 20h, com rajadas de vento de 82 km/h.

“Os dados indicam que estas áreas de instabilidade devem permanecer no Sul do Estado e tendem a se enfraquecer no começo da quinta, sem atingir outras regiões”, contextualiza a Metsul. “A atmosfera muito quente, entretanto, exige acompanhamento ante o risco de as projeções dos modelos não se confirmarem e a instabilidade avançar mais ao Norte que o esperado.”

Onda de calor

O Rio Grande do Sul enfrenta nesta quinta-feira o seu quarto dia seguido de calor extremo, com máximas novamente passndo dos 40ºC. A situação deve se manter pelos próximos seis dias e, segundo a Metsul, pode até mesmo piorar na semana que vem, antes de chegar ao fim.

No sábado, a projeção é de que o calor ganhe força na maior parte do Estado com marcas acima de 35ºC em diversas áreas, incluindo 40ºC ou mais em algumas cidades. Na Região Metropolitana da Capital, os termômetros poderão apontar 38ºC.

Mas o período mais “senegalesco” deve começar na segunda-feira (10), com marcas superiores a 40ºC em diversos municípios, incluindo Porto Alegre e cidades vizinhas, que na terça (11) podem chegar a 41ºC.

A tendência é de que a situação perdure até quarta (12), devido à chegada de uma frente fria seguida de chuvas. Continuará quente em boa parte do mapa gaúcho, mas nada que se compare ao observado até então.

(Marcello Campos)

2025-02-05